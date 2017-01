Auf dem Prüfstand: 14 kleinen Grundschulen in der Region Trier könnte das Aus drohen

In Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) werde jeder Einzelfall sorgfältig geprüft, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), die am Mittwoch die Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschulangebot vorstellt.



Auf dem Prüfstand stehen Schulen, die insgesamt nur eine oder zwei Klassen haben. Aus der Region Trier sind das 14 kleine Grundschulen: Im Kreis Trier/Saarburg zählen Schöndorf (15 Schüler), Trittenheim (29) und Greimerath (29) dazu, aus dem Eifelkreis Bitburg/Prüm Auw (33), Oberkail (36), Preist (37), Karlshausen (39), aus dem Kreis Bernkastel/Wittlich Malborn (28), Morbach-Haag (30), Wintrich (31), Heidenburg (31), Monzelfeld (43) sowie aus der Vulkaneifel Neroth (29) und Wallenborn (36).



Die Grundschulen in Reil und Veldenz (beide Landkreis Bernkastel-Wittlich), die ebenfalls zu wenig Klassen haben, entfallen aus der Liste der zu prüfenden Schulen. Der Grund: Die Schulbehörde erwarte dort in den nächsten fünf Jahren wieder die Bildung von drei Klassen.



Landesweit stehen 41 kleine Grundschulen zur Prüfung an. Gemeinsam mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sind die Schulträger gefordert, Konzepte zu erstellen, wie sie ihr Unterrichtsangebot in der Fläche sicherstellen können. Danach prüfe die ADD, inwieweit die Pläne tragfähig seien und wie mit den Schulen zu verfahren ist. Bildungsministerin Hubig betonte, dass nicht alle Schulen aufgehoben werden. "Es wird Ausnahmefälle geben." So sei zu prüfen, wie weit die nächste Grundschule entfernt liege. Es bleibe beim Grundsatz "Kurze Beine, kurze Wege". Bei einer Fahrt mit dem Bus dürfe der Weg von Haltestelle zu Haltestelle maximal 30 Minuten dauern.



Ein Kriterium sei ebenfalls, ob eine Schule in der Nachbarschaft weitere Schüler ohne einen teuren Anbau aufnehmen könne. In Orten, in denen Neubaugebiete ausgeschrieben sind und absehbar sei, dass künftig wieder mehr Kinder in die Dorfschule gehen, könne es ebenfalls Ausnahmen geben.



Hubig sagt, viele der kleinen Grundschulen stoßen an Grenzen, wenn es um das Angebot geht. Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag mahnt an, dass Schulen das Herz des Dorflebens seien. Die Union kritisiert, die Leitlinien seien nicht konkret genug und bieten keine wirkliche Antwort, welche Zukunft kleine Grundschulen im Land haben.