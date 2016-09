Mit dem besonderen Blick: Hobbyfotografen können sich am TV-Wettbewerb Blende 2016 beteiligen

Die Bilder können

Hobbyfotografen unter den TV-Lesern dürfen nun wieder ihr Können unter Beweis stellen: Und zwar beim Wettbewerb Blende 2016. Mehrere Themen stehen zur Auswahl. Die besten Teilnehmer gewinnen attraktive Preise. Als Zwischenstand zeigen wir die ersten Fotos der Teilnehmer. Natürlich ist diese Auswahl noch keine Entscheidung.Tageszeitungen – flächendeckend über ganz Deutschland – laden ihre Leser regelmäßig zur Teilnahme an „Blende“ ein. Alle Hobbyfotografen werden aufgefordert, zu vorgegebenen Themen Fotografien einzusenden, die die Intensität des Erlebten augenfällig machen. Und auch wir, der Trierische Volksfreund, sind wieder dabei. Wir wollen Ihre Bilder. Schicken Sie uns Online oder als Fotoabzug ihre besten Fotos. Die Sieger unseres TV-Blende-Wettbewerbs nehmen an dem Bundesfinale teil. Ab jetzt haben Menschen aus der Region erneut die Chance, der Öffentlichkeit Fotos zu ausgewählten Themen zu präsentieren und attraktive Preise zu gewinnen. Die Bilder können auch diesmal über das Internet oder den Postweg an den TV geschickt werden. Einsendeschluss ist der 25. September. Welche Fotos die schönsten sind, das entscheiden die Leser. Vom 10. Oktober bis zum 8. November wählen sie aus einer Jury-Vorauswahl von Bildern via Telefon-Hotline und Web-Abstimmung die Sieger aus. Die Gewinner werden im Medienhaus Trierischer Volksfreund ausgezeichnet. Für den ersten Preis gibt es vom TV 500 Euro, für den zweiten 250 Euro und für den dritten 100 Euro. Die Ränge vier bis zehn werden mit 50-Euro-Gutscheinen von Saturn belohnt. Kinder und Jugendliche können ihre Fähigkeiten in einer Extra-Kategorie unter Beweis stellen, deren Gewinner 250 Euro erhält. Die Sieger qualifizieren sich außerdem noch für den Bundeswettbewerb von Blende mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 35.000 Euro. Marvin Dier aus Trier belegte letztes Jahr beim TV den 10. Platz und erreichte im Bundesfinale Platz 9. Diesmal können Hobbyfotografen ihrer Kreativität bei folgenden Themen freien Lauf lassen:so lautet eines unserer fünf diesjährigen Blende-Themen - ein Thema mit einer großen Bandbreite an Motiven. Wir sind uns sicher, dass jede Region ganz viele Schätze aufzuweisen hat - möglicherweise kennen wir den einen oder anderen noch gar nicht. Sie werden ihn aufspüren und mit Ihren Fotografien aufzeigen, was Ihre Region so lebenswert und erlebnisreich macht. Lassen Sie uns alle daran teilhaben!ist ein weiterer Titel für die Blende-Themen. Akku aufladen, Speicherkarte einlegen und los geht’s! Bei unserem „Blende 2016“-Thema „Magie des Alltags“ dürfen Sie sich als Fotografen alles leisten, nur keine Ladehemmung der Kamera. Gefragt sind Eindrücke, die man überall finden kann und die es wert sind, im Bild festgehalten und mit anderen Menschen geteilt zu werden. Der Alltag ist spannender, als so mancher denkt. Deshalb wünschen wir uns auch Ihre magischen Momente.– ein Thema wie geschaffen für alle Fotobegeisterten, die gern kreativ mit Bildaufbau und Kameratechnik umgehen. Ein bisschen Experimentieren gehört also dazu beim 42. Deutschen Zeitungsleser-Fotowettbewerb. Dafür ist genügend Zeit.(Kinder- und Jugendthema): Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können sich einem speziellen Thema widmen – ihrem eigenen Lebensgefühl. Wie sieht euer Alltag aus, welche Träume habt ihr, lebt ihr einfach hier und jetzt, oder habt ihr Zukunftsvisionen oder auch Zweifel oder Ängste. Die Bandbreite ist sehr groß. Das Gefühl ist entscheidend, und wie es im Foto dargestellt wird.können bei Blende alle Hobbyfotografen mit bis zu drei Bildern pro Thema. Einsendeschluss ist der 25. September.Die Fotos sollten eine Auflösung von 300dpi besitzen. Das Bild sollte im JPEG-Format sein und eine Dateigröße von 8 MB nicht überschreiten.Über den Postweg können Bilder ebenfalls eingeschickt werden. Bitte vermerken Sie auf der Rückseite jedes Fotos Thema, Fotograf mit vollständiger Adresse und Alter.Einsendungen gehen an den Trierischen Volksfreund, Stichwort: Fotowettbewerb „Blende 2016“, Hanns-Martin-Schleyer-Straße 8, 54294 Trier.