Schülerzeitungswettbewerb 2015/2016 des Trierischen Volksfreunds: Jetzt einreichen!

Schülerzeitungen, die im Schuljahr 2015/2016 erschienen sind, können für den Wettbewerb eingereicht werden.

Bitte reichen Sie uns insgesamt sechs Exemplare des Magazins ein. Auf einem Begleitschreiben notieren Sie bitte den Namen der Zeitung und der Schule, die Schulform, einen Ansprechpartner für die Redaktion und natürlich Anschrift und Telefonnummer. Nötig sind auch folgende Angaben zur Zeitung: Erscheinungsweise, Auflage und Preis und ob es sich um eine Neuerscheinung im Schuljahr 2015/2016 handelt.

Bei ausschließlich im Internet erscheinenden Angeboten werden neben Layout und Gliederung der Seite nur Beiträge berücksichtigt, die im Schuljahr 2015/2016 erschienen sind. Bitte reichen Sie uns die URL der Internetseite, entsprechende Beiträge sowie zwei bis drei ausgewählte Screenshots per Ausdruck ein. Auch hier bitte den Namen der Zeitung und der Schule, die Schulform, einen Ansprechpartner für die Redaktion, Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen. Zudem benötigen wir Angaben wie den Start der Internetseite, die Häufigkeit der Aktualisierung und die Reichweite.

Eine Jury des TV wird die Einreichungen sichten und Ende November die Gewinner bekanntgeben. Diese werden zur Ehrung ins Medienhaus in Trier-Euren eingeladen, voraussichtlich vor den Weihnachtsferien.

Der traditionsreiche Schülerzeitungswettbewerb wird abwechselnd vom rheinland-pfälzischen Landesbildungsministerium und vier regionalen Tageszeitungen , darunter dem Trierischen Volksfreund, organisiert. Schülerzeitungen aus der Region haben beim Wettbewerb immer wieder vorderste Plätze besetzt, auch beim anschließenden Entscheid auf Bundesebene . Mitmachen lohnt sich also!Einsendeschluss ist der kommende 15. Oktober 2016.Alle Schülerzeitungen aus dem Verbreitungsgebiet des TV (Landkreise Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und Stadt Trier). Die Zeitung muss im Schuljahr 2015/2016 erschienen sein (1). Auch reine Online-Zeitungen können mitmachen.Erstmals werden Preise nach Schularten verteilt. Prämiert wird jeweils die beste Zeitung des Schuljahres 2015/2016 in den folgenden Kategorien:1. Platz Kategorie Gymnasium und Gesamtschule mit Sekundarstufe II: 100 Euro1.Kategorie Realschule plus und Gesamtschule ohne Sekundarstufe II: 100 Euro1.Kategorie Grundschule: 100 Euro1.Kategorie Förderschule: 100 EuroSonderpreis Beste Neuerscheinung: 75 EuroDann rufen Sie an oder schreiben Sie uns! Sie erreichen die Redaktion unter der Telefonnummer 0651/7199-386 oder per E-Mail (1: Ausnahme).