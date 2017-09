TV-Wandertag in Greimerath: Der Kirchturm zeigt das Ziel (Video)

Zehn Wanderführer, vier Wanderstrecken, eine Strecke für Läufer, viele Sehenswürdigkeiten und Unterhaltung: Das sind die Zutaten für den Volksfreund-Wandertag am Sonntag, 10. September, in Greimerath bei Wittlich.



Die Wanderstrecken: Die vier Routen, die Wanderführer Bernd Linden ausgesucht hat und im Vorfeld abgegangen ist, starten und enden alle am Bürgerhaus Greimerath in der Ortsmitte. Die ersten Kilometer der drei langen Routen führen über einen Abschnitt des Pfarrsteigs, der 2011 zur 250-Jahr-Feier der Greimerather Kirche ausgewiesen wurde und zu den Filialkirchen in Hasborn und Willwerscheid führt. Am Sonntag erwartet bereits kurz hinter Greimerath alle Wanderer am Aussichtspunkt Eifelblick (siehe Grafik) ein Ausblick über große Teile der Vulkaneifel: vom Mosenberg über Daun nach Lutzerath.



Erst kurz vor Willwerscheid trennen sich die Strecken, die über knapp 20, 15,5 und rund zehn Kilometer führen. Die Wanderer, die sich für die längste Route entschieden haben, wandern vorbei an der Kupfergrube Neuglück durch das idyllische Urwaldbachtal Sammet. Weiter geht es an der Hasborner Mühle vorbei zum Forstbetriebshof des Zweckverbands Öfflingen, wo auch die Teilnehmer der 15,5-Kilometer-Route vorbeikommen. Weitere besondere Punkte auf den Strecken sind der Eichenhain in Hasborn, die ehemalige Greimerather Mühle, der Pfarr- und Kräutergarten und ein Teil des Pilgerpfads, der zur Basilika St. Matthias in Trier führt.



Das alles haben die Teilnehmer der langen Strecke gesehen, wenn sie den Greimerather Kirchturm erblicken, denn „dann ist es nicht mehr weit“, wie Bernd Linden sagt. Aber: „Es gibt ein paar Schikanen“, sagt der erfahrene Wanderführer und lacht. „Vor jedem Dorf müssen die Wanderer eine Steigung bewältigen“, sagt Linden. Die Wanderführer — jeweils zwei begleiten die Teilnehmer auf den Touren — können zu Besonderheiten der Strecke detailliert Auskunft geben.



Wanderführer der kurzen Strecke sind Thomas Misztal und Lorraine Mülder. Die Grimuald-Strecke (9,7 Kilometer) wird von Richard Werker und Wolfram Schütz geführt. Die Schlotafässa-Strecke über 15,5 Kilometer leiten Ingrid und Klaus Hees. Über die lange Route werden die Wanderer von Manfred Klein und Bernd Linden gelotst. Und die Laufgruppe wird von Edgar Koller und Detlef Schäfer von der Laufgemeinschaft Hasborn-Plein angeführt. Bernd Linden: „Ich bin sehr froh über ihr Engagement, weil der Wandertag nur mit guten Wanderführern durchgeführt werden kann.“



Verpflegungsstände: Neben dem ersten Stand nahe Willwerscheid gibt es im Forstbetriebshof bei Hasborn eine Verpflegungsstation. Dort stehen auch Mitarbeiter des Forstreviers für Auskünfte zur Verfügung.



Der Forstbetriebshof wurde vor zwei Jahren offiziell eingeweiht. Der Bau des Holzgebäudes hat mehr als 400.000 Euro gekostet. Errichtet wurde der Hof vom Forstzweckverband Öfflingen. Dieser existiert seit 2004 und setzt sich aus den Orten Niederscheidweiler, Oberscheidweiler, Hasborn, Greimerath, Willwerscheid, Niederöfflingen, Oberöfflingen, Gipperath und Schladt zusammen.

Seit 2008 wird auch gemeinsam gewirtschaftet. Der Name des Verbandes kam zustande, weil die meisten der neun Orte auf der sogenannten Öfflinger Höhe liegen. Der Zweckverband ist einzigartig in der Region, wie Forstwirtschaftsmeister Udo Schäfer vom zuständigen Revier sagt.



Udo Schäfer leitet auch Arbeitseinsätze mit den Grundschülern im Eichenhain in Hasborn. „Der Eichenhain ist etwas Besonderes in Deutschland“, sagt Schäfer. Der Hain, der aus etwa 30 Bäumen besteht, stamme vermutlich aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs und wurde angelegt, um mit den Eicheln die Schweine zu füttern. Die Grundschule, die nur wenige Meter vom Hain entfernt liegt, hat die Patenschaft übernommen und den Namen des Areals: Offiziell heißt die Hasborner Einrichtung Grundschule am Eichenhain. „Wir versuchen, ein- bis zweimal im Jahr mit den Kindern kleine Arbeitseinsätze zu machen“, erzählt Udo Schäfer. Dann wird die Anlage gemeinsam gepflegt, neue Bäume werden gepflanzt, geästet und eventuell auch wieder gefällt. Denn: „Die Bäume müssen eine breite Krone ausbilden“, erklärt Schäfer. Das ist nötig, damit sie viele Eicheln tragen.



In der Nähe von Eichenhain und Grundschule endet auch die Laufstrecke des Volksfreund-Wandertags. Start ist wie bei den Wanderstrecken am Greimerather Bürgerhaus. Dort aber können die Duschen wegen des Volksfreund-Wandertags nicht benutzt werden. In Hasborn am Sportplatz stehen die sanitären Anlagen hingegen zur Verfügung.









VOLKSFREUND-WANDERTAG IN GREIMERATH

Der 250-Einwohner-Ort Greimerath in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist über die A-1-Ausfahrt Hasborn erreichbar. Am Volksfreund-Wandertag am Sonntag, 10. September, werden vier Wanderungen über 19,9 Kilometer Länge, 15,5 Kilometer, 9,7 Kilometer und 3,4 Kilometer angeboten, die jeweils von Wanderführern begleitet werden. Die kürzeste Tour rund um den Ort ist auch für Familien mit Kinderwagen geeignet.

Läufer können sich in Begleitung auf eine 7,4-Kilometer-Strecke machen, die von Greimerath nach Hasborn führt. Die Strecken sind gut ausgeschildert und können auch individuell gegangen werden. Start- und Zielpunkt ist das Bürgerhaus. Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Moderiert wird die Veranstaltung von TV-Redakteur Marcus Hormes.



Zeitplan:

9 Uhr: Eröffnung des Wandertages, Begrüßung der Teilnehmer und Start der längsten Wanderstrecke über 19,9 Kilometer

9.15 Uhr: Start der Laufstrecke von Greimerath nach Hasborn über 7,4 Kilometer

9.30 Uhr: Start der 15,5-Kilometer-Strecke

9.45 Uhr: Start der 9,7-Kilometer-Strecke

10 Uhr: Start der kürzesten Strecke über 3,4 Kilometer.

Die Familienstrecke ist auch für Kinderwagen geeignet

Rahmenprogramm

ab 10 Uhr

Die Bildhauerin Christine Nicolay bietet in ihrem Skulpturengarten Einblicke in die Welt der Kunst. Bei einer Ausstellung können die Besucher Greimerather Handarbeiten bestaunen und kaufen. Die Mitarbeiter des Forstbetriebshofs erläutern ihre Arbeit, und in Hasborn wird der Eichenhain vorgestellt.

Für Kinder steht das Spielmobil des Sportkreises Wittlich zur Verfügung, Martin Gesthuisen unterhält die Kinder mit spannenden Märchen. Auch die Volksfreund-Hüpfburg und das TV-Maskottchen Lucky sind mit dabei. Am Nachmittag spielt der Musikverein Mückeln.





VIDEO ZUM WANDERTAG

Im Vorfeld haben die Organisatoren aus Greimerath in Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal Wittlich ein Video als Werbung für den Wandertag und den Ort gemacht. Das Video ist online zu finden unter www.volksfreund.de/wandern und unter der Adresse www.greimerath.de