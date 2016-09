Berufe kennenlernen, Experimentieren oder Kochen - Die Maus öffnet bald wieder Türen in der Region Trier

Sie schließt die Augen und jeder erkennt am unverkennbaren Geräusch um wen es geht: Die Maus aus "Die Sendung mit der Maus". Die Maus kann aber nicht nur mit den Augen klimpern, sondern auch Türen öffnen. Insgesamt 641 Organisationen nehmen deutschlandweit am 3. Oktober am "Türöffner-Tag" teil. Sie laden vor allem junge Besucher dazu ein - bei freiem Eintritt - Sachgeschichten live zu erleben.



Die Maus auch in unserer Region unterwegs



Auch in der Region Trier stehen jungen Besuchern an diesem Tag so manche Türen offen. In Merzig können die Kinder zum Beispiel am Schreibtisch des Bürgermeisters Platz nehmen. Oder sie stellen im Besucherbergwerk in Fell Schmuckstücke aus Schieferstein her, die anschließend verziert werden. Junge Forscher können im Technisch-Wissenschaftlichem Gymnasium in Dillingen experimentieren. Das Angebot wird um den Besuch eines Physiotherapeuten in Daun, den der Einsatzorganisation in Saarbrücken oder den eines Restaurants in Schmelz erweitert. An einer Zeitreise ins Mittelalter können die Kinder auf der Burg in Thallichtenberg teilnehmen.

Bereits sechste Ausgabe des Türöffner-Tages



Die Aktion des WDR findet bereits zum sechsten Mal statt. Erstmalig öffneten am 10. Juli 2011, anlässlich des 40. Geburtstages der Maus, viele Betriebe und Organisationen ihre Türen.



Ob Beruf, Betrieb oder das eigene Hobby, viele nutzen hier die Möglichkeit sich vorzustellen. Den Kindern wird dadurch die Gelegenheit geboten, hinter die Kulissen zu sehen.



Ob die Maus persönlich vielleicht sogar bei einer offenen Tür vorbeischaut, wird erst kurz vor dem 3. Oktober bekannt gegeben. Sicher ist, dass ausgewählte Veranstaltungen von einem Filmteam besucht werden.



Informationen zu Anmeldung, Beschreibung der verschiedenen Türen und Altersempfehlung finden Sie hier.