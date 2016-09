Salmonellengefahr: Rückruf mehrerer Sesamprodukte

Die Drogeriemarktkette dm, der Händler Basic sowie die Bio-Marke Alnatura rufen Sesamprodukte zurück, weil diese Salmonellen enthalten könnten. Bei dm und Alnatura handelt es sich um Sesam aus Uganda, bei dem in Proben Salmonellen gefunden wurde.

Die Firma basic teilte mit, sie könne nicht ausschließen, dass zwei ihrer Produkte von den Bakterien befallen seien. Bei dm betroffen ist der Artikel «dmBio Sesam ungeschält 500 g», wie das Unternehmen in Karlsruhe am späten Donnerstagabend mitteilte.



Bei Kontrollen des Produkts seien in einer Probe Salmonellen festgestellt worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Produkte der zurückgerufenen Chargen L6601080, L5601142, L5603020, L5603021, L5603030, L5603050 und L5603051 betroffen sind. Verbraucher können betroffene Ware in allen Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet.

Bei Alnatura betroffen sind die Produkte Alnatura Sesam 500 Gramm mit Mindesthaltbarkeitsdatum 3. März 2017, Alnatura Sesam ungeschält 250 Gramm mit Haltbarkeitsdatum 30. Oktober 2016 sowie die Alnatura Saatenmischung (250 Gramm), haltbar bis 14. Dezember 2016, wie das Unternehmen aus Bickenbach am Freitag mitteilte. Dabei sei ausschließlich Ware mit dem Herkunftsland Uganda betroffen. Das Herkunftsland sei wie das Mindesthaltbarkeitsdatum an der Seite der Packungen genannt.

Produkte mit späteren Haltbarkeitsdaten sowie mit der Herkunft Indien könnten bedenkenlos verzehrt werden. Kunden könnten gekaufte Ware in allen Alnatura-Filialen zurückgeben und erhielten Ersatz. Im Sortiment von basic sind nach Angaben der Firma die Produkte «basic Sesam ungeschält 250g» sowie «basic Saatenmischung 250g» betroffen. Die zurückgerufenen Chargen sollten nicht verzehrt werden, der Kaufpreis werde erstattet. Der Lieferant habe das Unternehmen informiert, «dass eine Kontamination mit Salmonellen nicht ausgeschlossen werden kann».



Salmonellen sind stäbchenförmige Bakterien, die häufig von rohem Fleisch, von Fisch, Eiern oder eihaltigen Speisen übertragen werden. Die Salmonellose ist die klassische Lebensmittelinfektion. Symptome sind unter anderem Durchfall und Fieber. Außerdem drohen Schäden für Darm, Herz, Leber, Niere oder Galle. Bei älteren und abwehrgeschwächten Menschen kann die Infektion tödlich verlaufen.