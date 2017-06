Hitze, Wasser und Sand sind die Feinde von Handys und Tablets

Die Temperaturen steigen und die Sonne brennt, das macht nicht nur uns Menschen zu schaffen, sondern auch Smartphones und Tablets. Durch die Hitze kann sogar der Akku oder das Display kaputt gehen. Das Gerät kann auch komplett den Dienst versagen. Es gibt aber einige Dinge, die die Nutzer zur Vorbeugung tun können, sodass Hitze, Wasser und Sand kein Problem darstellen sollten. Rita Deutschbein vom Onlinemagazin teltarif.de erklärt: "Viele Smartphones sollen nicht bei über 35 Grad Celsius betrieben werden. Vor allem in Autos, die in der Sonne stehen, werden es schnell über 60 Grad - sogar mehr als 70 Grad sind möglich. Daher gilt: Am besten das Handy nicht im Auto liegen lassen!"Dass auch Wasser nicht gut für elektronische Geräte ist, ist logisch.Kommt das Gerät mit Wasser in Berührung, kann es zu Kurzschlüssen oder in der Folge gar zu Rost kommen. Deutschbein sagt: "Wenn das Handy doch ins Wasser gefallen ist, muss sofort der Akku entnommen werden - wenn dies möglich ist. Auch abnehmbare Teile des Gehäuses sind zu entfernen.Danach muss das Gerät ein paar Tage an der Luft trocknen oder in einen Beutel mit ungekochtem Reis gelegt werden - dieser entzieht Wasser." In keinem Fall dürfen die Nutzer den Trocknungsvorgang mithilfe eines Haartrockners oder direkter Sonneneinstrahlung beschleunigen - dies schadet nur zusätzlich. Bei Kontakt mit Salzwasser droht ein größerer Schaden. Daher ist es ratsam, hier die Reinigung einem Fachmann zu überlassen.Neben Wasser und Hitze ist Sand ein weiterer Feind für Smartphones und Tablets. Deutschbein führt aus: "Feine Sandkörner können sich in den kleinsten Ritzen der Geräte festsetzen oder sogar Glaselemente verkratzen." Wer daher auf Nummer sicher gehen will, sollte entsprechende wasserdichte Hüllen bzw. Outdoor-Hüllen verwenden. Diese gibt es für Smartphones und für Tablets. Hierdurch werden sogar kleinste Sandkörner davon abgehalten, sich in den Ritzen des Handys festzusetzen. Auch Wasser sollte dann keine Chance mehr haben, das Gerät zu beschädigen.Wie Sie Ihr Handy noch schützen können, erfahren Sie in hier: