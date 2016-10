16 Musiker, drei Gänge und ein guter Zweck - Die Bitburger Nacht der Künste in der Stadthalle

premium-band.de

Bitburg. Musik, Show und leckeres Essen - die Bitburger Nacht der Künste gehört nach Aussagen der Veranstalter zu einer der aufwendigsten und vielfältigsten Musik- und Kunstveranstaltungen in der Region.Am Samstag, 5. November, findet die Nacht der Künste bereits zum sechsten Mal statt. Dann präsentiert die Band Eleven for Joy mit 16 Musikern inklusive eines Streichquartetts unter der musikalischen Leitung von Dirk Klinkhammer ihre Lyrics-Show sowie eine Rock- und Tanzparty. Im Anschluss gibt es Showeinlagen regionaler Künstler und ein Abenddinner mit drei Gängen. Ein Teil des Eintrittspreises von 79 Euro pro Karte kommt einem guten Zweck zugute. In den vergangenen fünf Jahren wurden mit der Nacht der Künste bereits über 40.000 Euro gesammelt und an soziale Projekte in der Region gespendet."Das Thema des diesjährigen Spendenzwecks ist die Altersarmut", sagt Projektleiter und Sänger Rainer Tures. In diesem Jahr wird der Caritasverband Westeifel in Bitburg finanziell unterstützt. Mit dem Erlös soll ein neues Projekt unter dem Namen "Wir gemeinsam gegen Altersarmut" ins Leben gerufen werden. "Wir möchten bedürftigen, älteren Menschen, die dringend beratende und finanzielle Unterstützung brauchen, helfen. Nach Rücksprache mit der Caritas in Bitburg sind die Anfragen und Hilfeschreie unserer älteren Mitmenschen wirklich alarmierend und es kann leider nicht immer zufriedenstellend geholfen werden, es fehlt an allen Ecken und Enden", so Tures. "Das soll jeder im Eifelkreis Bitburg-Prüm wissen, denn jeder kann helfen und sein Geld wirklich sinnvoll einsetzen." redTickets für die sechste Bitburger Nacht der Künste gibt es bei der KSK Bitburg-Prüm und im Internet unter der unten aufgeführten Adresse.Dort gibt es für Interessierte auch weitere Informationen zu den Akteuren und zu den Kartenleistungen am Abend.