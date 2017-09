400 Zuschauer bei We Rock Queen in Irrel (Fotos)

Ein Fest für die Musikfreunde der Formation Queen: „WE ROCK Queen - a tribute to Queen“ hieß es am Samstagabend in der Gemeindehalle in Irrel. Mehr als 400 Zuhörer strömten schon früh vor die Bühne, um einen guten Platz zu erwischen.Veranstalter Michael Schweiger von der Agentur Mirolive hatte mit Sänger Sascha Kleinobhorst, mit dem lokal bekannten Gitarristen Frank Rohles, dem ebenso bekannten Tobias Schmitz am Keyboard und Boris Ehlers am Schlagzeug und Erhard Woll am Bass eine Top-Besetzung in die Irreler Mitte gebracht.Die Jungs rockten die Songs von Queen vom Feinsten und brachten das musikkundige Publikum schnell in Stimmung. Gespielt wurden dann auch die bekannten Songs von Queen, aber auch einige der vielleicht vernachlässigten, guten Stücke.