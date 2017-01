70-jähriger Fußgänger in Bitburg angefahren und schwer verletzt

Polizei (Symbolfoto) Foto: Stephan Jansen (dpa)

(Bitburg) Ein 70-jähriger Fußgänger ist am Sonntag, 19 Uhr, bei einem Unfall mit einem Auto in der Trierer Straße in Bitburg schwer verletzt worden.