Achtung Blitzeis: Auto überschlägt sich auf der B50 bei Beilingen - Zwei Verletzte

Ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug ist am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf der B50 zwischen Dudeldorf und Spangdahlem von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in einer Böschung überschlagen. Ursache für den Überschlag war nach Angaben der Polizei plötzlich auftretendes Blitzeis in einer Linkskurve.



Die Fahrerin des Mazda verlor deshalb die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie und ihr Beifahrer zogen sich durch den Überschlag leichte Verletzungen zu und mussten nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Unfall-Fahrzeug entstand Totalschaden.



Im Zusammenhang mit den derzeit auftretenden Witterungsverhältnissen bittet die Polizei um umsichtige und vorsichtige Fahrweise.