Adam sucht seine Eva auf der Singleparty in Lahr

Seit ein paar Wochen sieht man sie wieder in der ganzen Südeifel. Von Wolsfeld über Oberweis bis nach Bollendorf - die Rede ist von den großen roten Herzen mit dem Schriftzug "Single-Party Lahr".Seit Anfang des Jahres laufen bereits die Vorbereitungen, nicht nur für die legendäre Single-Party am Freitag, 15. September, sondern das ganze Wochenende über wird gefeiert. Es ist nämlich Kirmes in Lahr, und Ausrichter ist in diesem Jahr turnusgemäß der Musikverein "Tell" Lahr-Hüttingen.Ein siebenköpfiges Organisationsteam um Birgit Wälter - Vorsitzende des Musikvereins - hat alle Hände voll zu tun. "Schön ist, dass solche Traditionen, wie die Kirmes im Ort, noch einen großen Stellenwert einnehmen. Mein besonderer Dank gilt der ganzen Dorfgemeinschaft, denn ohne die große Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer wäre diese Veranstaltung gar nicht zu stemmen. Das ganze Dorf hilft praktisch mit", sagt Wälter.Neben dem bekannten "Dating by number" warten auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besonderheiten auf die Besucher. Zum ersten Mal in der Geschichte der Single-Party können Verliebte an diesem Abend Liebesschlösser erwerben, eigenhändig gravieren und als Zeichen ihrer Liebe an ein auf dem Festplatz stehendes Herz hängen.Der Sonntag steht dann nicht mehr im Zeichen der Singles, sondern die Familien und Freunde der Blasmusik stehen im Vordergrund - es ist Familientag angesagt. Um 10.30 Uhr startet das Kirmeshochamt traditionell im Festzelt, und zwar unter Mitwirkung der Singgemeinschaft Corason.Bei einem reichhaltigen Mittagstisch und einer gedeckten Kaffeetafel kann man sich an stimmungsvoller Blasmusik der Musikvereine Beilingen, Großkampenberg und Neuerburg erfreuen. Für die kleinen Festgäste steht eine Hüpfburg bereit und in einer Kinderecke werden die verschiedensten Spiele angeboten. Ab 16 Uhr kann bei Musik von Crocanto das Tanzbein geschwungen werden.