Air Base Spangdahlem: Amerikaner und Deutsche loben Zusammenarbeit beim ersten Treffen in 2017

Neben dem Gastgeber, Oberst Joseph McFall, waren Vertreter des Innenministeriums, kommunale Vertreter und Bürgermeister, Angehörige des Führungsstabs und Experten von deutscher und amerikanischer Seite bei dem Treffen dabei. Die US-Seite bat die Forumsmitglieder um tatkräftige Unterstützung bei der Erlebnismesse "Explore the Eifel", die am 27. April bereits zum 13. Mal stattfinden wird. Bei Explore the Eifel bekommen amerikanische Bürger die Möglichkeit, die Eifel, ihre Dörfer und Gemeinden sowie lokale Sehenswürdigkeiten kennenzulernen.Der Oberst lobte in diesem Zusammenhang die deutschen Partner. Ein offener Dialog sei wesentlich für eine gute Zusammenarbeit auf beiden Seiten. Dies bekräftigte auch Joachim Rodenkirch, Bürgermeister der Stadt Wittlich: "Hier wird hohe Transparenz gepflegt, das schafft Vertrauen. Dieses Vertrauen ist die Basis des guten Miteinanders." Auch Klaus Rodens, Bürgermeister von Spangdahlem, ist mit der Zusammenarbeit zufrieden. "Wir können die Informationen, die wir hier bekommen, in die Gemeinderäte weitertragen, dass alle auf dem neuesten Stand sind", sagte Rodens. Davon werde auch die Akzeptanz des Flugplatzes getragen.Auf der Air Base wird kräftig gebaut. Die Umverlegung vo n 20 amerikanischen Flugzeugen verlangt den Bau einer neuen Parkrampe, neuer Wartungshallen und administrativer Gebäude. Außerdem soll ein Flugsimulator entstehen.Flugplatzingenieur Udo Stürmer gab auf der Informationsveranstaltung einen Überblick über die bereits im Bau befindlichen Gebäude: Der Schulkomplex einer weiterführenden Schule (Middle- und High-School) soll bis 2019 fertiggestellt sein, genauso wie die neue Grundschule (Elementary School). Nach der Fertigstellung soll der alte Schulkomplex abgerissen werden. Ein Anbau an die bereits bestehende Zahnklinik soll ebenfalls bis 2019 fertig sein.Auch das Dauerthema der Bitburger Housing wurde besprochen: Die Amerikaner planen, die Housing bis zum Sommer 2018 zurück in deutsche Hände zu geben. Die Rückgabe ist bereits seit langem Thema und wurde mehrfach verschoben. Vor Jahren war geplant, dass die Amerikaner das Areal 2015 verlassen, dann 2016, dann 2017.In diesem Sommer soll es außerdem einen Wechsel an der Führungsspitze der Air Base geben. "Offizielle Kommandoübergaben werden bekanntgegeben", heißt es hierzu von Seiten der Air Base.Klubs und Vereine sind aufgerufen, an der Informations- und Erlebnismesse Explore the Eifel teilzunehmen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an 52fw.cra@us.af.mil