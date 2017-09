Aktenzeichen XY: Finden die Fernsehzuschauer die Bankräuber von Oberkail?

"Diese Waffen kriege ich nicht mehr aus dem Kopf", sagt der Leiter der Sparkasse. Nach dem Überfall auf seine Filiale wird er von zwei Polizisten vernommen.



Einige Minuten zuvor hat der Zuschauer der Fernsehsendung "Aktenzeichen Xy ungelöst" gesehen, wie zwei Männer in die Bank stürmten. Wie einer dem Angestellten mit erhobener Waffe drohte, der andere die Tür zum Tresorraum aufbrach. Wie sie ihm befahlen sich mit ausgestreckten Armen auf den Boden zu legen, während sie die Schubladen und Schränke durchsuchten. Wie der Filialleiter den Alarmknopf erst drücken konnte, als es schon zu spät war.



Die nachgestellten Szenen sollen in Oberkail spielen, wo zwei Täter am 2. Februar eine Sparkasse überfallen haben (der TV berichtete). Sie wurden nicht in der echten Filiale im Bitburger Land gedreht - auch wenn die Räumlichkeiten sich ähneln: der Raum mit den Automaten, die Glaswand vor dem Schalter.



Vor Wochen schon hatte sich die Redaktion der ZDF-Sendung an die Trierer Polizei gewandt. Denn der Fall Oberkail bleibt immer noch ungelöst. Die Ausstrahlung soll für neue Hinweise sorgen. Vielleicht erkennt ja einer der Zuschauer den Bankräuber, der so unvorsichtig war, sich beim Verlassen der Bank die Strumpfmaske auszuziehen.



Sein Gesicht wurde mithilfe der sogenannten Geminus-Datenbank rekonstruiert. Ein dreidimensionaler Kopf dreht sich im Hintergrund, während der Trierer Ermittler Christian Soulier von Moderator Rudi Cerne interviewt wird. Dabei gibt der Polizist Details preis, die noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen sein dürften.



So war bislang unbekannt, dass vor dem Überfall eine Kollegin des Filialleiters die Bank besuchte. Dabei hatte sie eine Tasche voller Geld, das für eine Oberkailer Kundin bestimmt war. Die Frau wollte einen hohen Betrag abheben.



Dass die Bankräuber in Oberkail eine fünfstellige Summe erbeuten konnten, lag an dieser frühmorgendlichen Geldübergabe. Sonst wäre im Depot der Ein-Mann-Filiale nicht viel zu holen gewesen. Wussten sie also von der Lieferung? "Wir sind dem nachgegangen und können inzwischen einen Zusammenhang ausschließen", sagt Soulier.



Dafür stellt er den Zusammenhang zu einem Verbrechen im Landkreis Mayen-Koblenz her. In Boos, einem Dorf, das etwa so groß ist wie Oberkail, wurde am 22. Februar ebenfalls eine Bank überfallen. Diesmal seien die Täter professioneller und gezielter vorgegangen, "nicht so chaotisch und nervös wie bei ihrer ersten Tat".



Allerdings gibt es auch hier einen Hinweis, der zur Aufklärung der Tat beitragen könnte: Vor dem Überfall stahlen die Verbrecher das Nummernschild eines Autos, das auf dem Parkplatz einer Kfz-Werkstatt stand. Dabei wurden sie von einer Nachbarin aus dem Fenster beobachtet. Sie hat sich auch das Kennzeichen notiert: Dau NX126.



Bislang sei das Nummernschild aber nicht wieder aufgetaucht, sagt Soulier. Er hofft, dass es wiedererkennt und sich beim Hinweistelefon unter 0651/97792480 meldet.



Bis zum Ende der Sendung hatte noch kein Anrufer einen Hinweis zu den Überfällen gemacht. Das kann aber auch daran liegen, dass der Fall als letzter präsentiert wurde. Ob die Ausstrahlung etwas bewirkt hat, erfahren wir also erst später.