Aktenzeichen XY sucht Zeugen zu einem Banküberfall im Bitburger Land

Es ist ruhig in der Oberkailer Sparkasse. Am Morgen des ersten Februar steht kein Kunde am Automaten, keiner am Schalter. Doch um Punkt 9.23 Uhr ist es mit der Stille vorbei, als zwei Männer plötzlich in die Bank stürmen. Sie tragen schwarze Jacken, schwarze Strumpfmasken und Pistolen in den Händen. Mit den Waffen bedrohen sie den Filialleiter, fordern ihn auf, ihnen Bargeld auszuhändigen.



Mit einer fünfstelligen Summe flüchten sie aus der Bank. Dann, vor der Tür, macht einer der beiden einen Fehler: Er streift sich die Maske zu früh vom Gesicht. Nase, Augen und Bart des Mannes sind auf den Aufnahmen der Überwachungskamera zu sehen.



Bei dieser Beweislage dauert es normalerweise nicht lange, bis die Täter gefasst werden. So jedenfalls die Einschätzung des Trierer Präsidiums kurz nach dem Überfall. Damals hieß es weiter: Von fünf solcher Verbrechen in den vergangenen fünf Jahren habe man nur eines nicht aufklären können.



Jetzt, etwa ein halbes Jahr später, sind es zwei. Denn auch der Fall Oberkail bleibt ungelöst. Und das, obwohl die Staatsanwaltschaft Trier und die Kreissparkasse Bitburg-Prüm den entscheidenden Hinweis mit 5000 Euro belohnen würden. Die Verbrecher sind weiter auf freiem Fuß. Das heißt: Sie könnten erneut zuschlagen.



Und womöglich haben sie das bereits. Ein Überfall in Boos, im Landkreis Mayen-Koblenz geht wohl auf das Konto derselben Täter. Das hätten laut Polizei umfangreiche Ermittlungen ergeben. Solange die Verbrecher auf freiem Fuß sind, könnte das wieder passieren. Dazu sagt Ingolf Bermes, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Bitburg-Prüm: „Es gibt Sicherheitsvorkehrungen, die wir genau beachten. Unabhängig davon bleibt immer, insbesondere bei kleineren Geschäftsstellen, eine abstrakte Gefahr.“



Um dieser Gefahr zu begegnen, arbeitet die Polizei mit allen Mitteln – zum Beispiel mit der Geminus-Datenbank. Dieses 3D-Verfahren macht es möglich ein Fahndungsfoto aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Bislang konnte niemand die Täter identifizieren. Die Aufklärung scheint weit entfernt.



Das ist der Grund, warum sich die Redaktion der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ vor Wochen an die Ermittler gewandt hat. Inzwischen sind die Szenen längst im Kasten. Gedreht wurden sie übrigens nicht in Oberkail, und auch nicht in Boos - beide Fälle werden in dem Fernsehbeitrag zum Thema gemacht. Heute wird er ausgestrahlt. Ob das die Ermittler weiterbringt?



Fahndungsfotos aus Oberkail wurden schließlich schon in lokalen Medien veröffentlicht. Auch im Trierischen Volksfreund war das Bild zu sehen. Könnte eine bundesweite Veröffentlichung, zum Beispiel durch Aktenzeichen, neue Spuren liefern? Der Trierer Kommissariatsleiter Christian Soulier hofft jedenfalls, dass das Hinweistelefon klingelt. Er wird morgen in der Sendung zu Wort kommen.



Aktenzeichen XY ungelöst läuft heute um 20.15 Uhr im ZDF. Während, vor und nach der Sendung nimmt die Trierer Polizei unter Telefon 0651/97792480 Hinweise entgegen.

Hintergrund:



Beide Täter haben Vollbärte, sind zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und waren dunkel gekleidet. Sie trugen Masken als Kopfbedeckung. Wer hat in den Tagen vor der Tat am 1. Februar in Oberkail oder im Umfeld sonstiger Geldinstitute entlang der Autobahn A 60 in Richtung Belgien Verdächtiges gesehen?