Aktionstag: Alkohol in der Eifel - Schwindel, Gruppenzwang und Unfälle

"Das Problem ist die Verharmlosung von Alkohol", sagt Josef Fuchs vom Arbeitskreis (AK) Sucht- und Gewaltprävention Bitburg-Prüm, "wir leben in einer alkoholfreundlichen Gesellschaft." Deshalb sei es dem Arbeitskreis ein Anliegen, den Blick auch für die Gefahren des legalen Rauschmittels zu schärfen.Ein großes Problem in Verbindung mit Alkohol ist die Verkehrssicherheit. Jedes Jahr verunglücken Menschen bei Unfällen, weil der Fahrer Alkohol getrunken hat (siehe Info). "Das glaubt ja niemand, wie bei Alkohol am Steuer die Reaktion reduziert wird", sagt Polizeihauptkommissar Hubert Lenz. Deshalb lassen seine Kollegen Jugendliche an einem Fahrsimulator ihr Reaktionsvermögen testen.Auch mit Rauschbrillen können die Jugendlichen ausprobieren, was Alkohol mit ihnen macht. Sie müssen auf einem kleinen Parcours einer bunten Linie folgen, um Hütchen herumbalancieren und bekommen einen Ball zugeworfen. Die Hütchen fallen um, den Ball fängt fast niemand. Ziemlich benommen nehmen die jungen Leute die Brille ab. "Mir ist schwindelig", sagt einer, "Ich habe das Gleichgewicht verloren", erzählt ein anderer, das Sichtfeld habe sich verkleinert. "Je mehr Alkohol man trinkt, desto weniger nimmt man rechts und links von sich wahr, bis man sich irgendwann wie in einem Tunnel bewegt", erklärt die junge Polizistin Anne-Marie Kolling. "Bei mir ist das normalerweise nicht so, wenn ich was trinke", sagt ein 18-jähriger Schüler. Er trinke einen halben Liter Wodka in der Woche, aber sein Sichtfeld habe sich noch nie verkleinert. Seine Freunde gucken erstaunt. "Du weißt aber schon, dass das hochprozentig ist, oder?", fragt ihn eine Mitschülerin. Sie trinke gar nichts, erklärt sie.Kolling ist erschrocken darüber, wie viele Jugendliche schon früh Alkohol konsumieren. "Eben war ein 14-Jähriger hier, der jedes zweite Wochenende Alkohol trinkt." - "Schrecklich", kommentiert Peter Dahm vom Kreuzbund Bitburg-Prüm, einer Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige. "Das ist das, was wir feststellen. Dass die Leute, die zu uns kommen, immer jünger werden."Die 15-jährige Hannah trinkt noch keinen Alkohol. "Man wird schon manchmal gedrängt, aber dann sage ich, ich habe mein Wasser, das reicht", erzählt sie, "oder man nimmt halt ein Glas und schüttet es dann weg." Gruppenzwang spiele eine große Rolle bei Alkohol, sagt Dahm. Aber auch Leistungsdruck und die unbegrenzte Verfügbarkeit des Suchtmittels.Wie man mit Gruppenzwang umgeht, ist auch Thema bei Lydia Weber vom AK Sucht- und Gewaltprävention, die gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Donum Vita über die Risiken von Alkohol in der Schwangerschaft aufklärt. Anhand von Baby-Puppen zeigen die Frauen Schülerinnen, welche Schäden Kinder davontragen können, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol trinkt. "Es ist erwiesen, dass schon ein Glas pro Woche das Kind schädigt", sagt Weber. Sie hat selbst ein Pflegekind, das behindert ist, weil seine Mutter in der Schwangerschaft getrunken hat. Sie nimmt eine Puppe und ein Bier. "Würdet ihr dem Baby das geben?", fragt sie. "Nein!", kommt es einstimmig von den Schülerinnen. "Na also, dann auch nicht im Bauch".Zwischen acht und 17 Personen sind im Eifelkreis Bitburg-Prüm seit 2010 pro Jahr an Alkohol gestorben. Außerdem gab es 2016 im Eifelkreis 72 Unfälle, bei denen der Fahrer Alkohol getrunken hatte, teilt das Statistische Landesamt mit. Bei diesen Unfällen sind insgesamt 35 Menschen verunglückt, 16 wurden schwer verletzt, 19 leicht. Auch dieses Jahr gab es bereits elf Unfälle unter Alkoholeinfluss. Dabei wurden vier Menschen schwer verletzt, einer leicht.Sechs Personen sind seit 2008 im Eifelkreis bei Unfällen gestorben, bei denen der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Laut Polizei bauen 35- bis 44-Jährige am häufigsten Unfälle in Verbindung mit Alkohol. 2016 wurden 200 Strafanzeigen und 107 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit Alkohol oder Drogen am Steuer gestellt, teilt die Polizei mit.