Asche im Abfall löste wohl Großbrand in Neidenbach aus

Die Kriminalpolizei hat die Ursache des Brandes einer ehemaligen Scheune und zwei Nebenhäusern in Neidenbach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ermittelt. Wie die Kriminalinspektion Wittlich mitteilte, brach das Feuer in einem Bereich des Gebäudes aus, in dem ein Abfallbehälter zum Entsorgen von Asche benutzt wurde. Dort liege die mutmaßliche Ursache des Brandes. «Es gibt keinerlei Anhaltspunkte für einen Vorsatz», sagte ein Sprecher der Kriminalinspektion Wittlich.



Am Samstagnachmittag war das als Lager und Garage genutzte Gebäude abgebrannt, das Feuer beschädigte auch zwei Nebengebäude. Es entstand ein Schaden von 400.000 Euro. 16 Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften waren vor Ort.