Auf zum 24. Volksfreund-Wandertag in Greimerath

Volksfreund-Wandertag in Greimerath

Extra: DIE GESCHICHTE DES VOLKSFREUND-WANDERTAGS

Abends, kurz vor 19 Uhr in den Redaktionsräumen des Offenen Kanals (OK) in der Wittlicher Kirchstraße. Drei Kameras sind auf das Stehpult gerichtet, das vor einer grünen Wand am Ende des Raums platziert ist. Dort werden gleich zwei Männer aus dem Organisationsteam für den Volksfreund-Wandertag in Greimerath am 10. September und ein Vertreter des Volksfreunds zu dem Ereignis befragt. Die Interviewrunde wird später im OK gezeigt. "Der Film wird in der Mediathek des Offenen Kanals Wittlich und über unsere Internetseite zu sehen sein", sagt Hermann Haller, Vorsitzender des OK.Haller ist gebürtiger Greimerather, und so lag die Idee nahe, den Film mit dem Interview für den Wandertag zu drehen. Von Greimerather Seite waren Gerd und Dieter Bastgen bei der Talkrunde dabei.Sie erzählten unter anderem, wie der Ort dazu kam, die Großveranstaltung auszurichten."Wir dachten uns, dass wir wieder mal was machen müssen", sagt Gerd Bastgen. Denn im Organisieren kennen sich die Einwohner des Eifelorts - nicht zu verwechseln mit Greimerath im Kreis Trier-Saarburg - aus.1994 wurde die 850-Jahr-Feier in Greimerath organisiert, 2001 kam das Dorf bis zum Landesentscheid des Wettbewerbs "Unser Dorf soll schöner werden", fünf Jahre später wurde das VG-Feuerwehrfest im Ort gefeiert, gemeinsam mit dem Jubiläum 100 Jahre Feuerwehr Greimerath und 2011 das Pfarrfest zum 250. Geburtstag der Kirche. Und jetzt eben der Volksfreund-Wandertag.Seit dem Frühjahr organisieren die Greimerather alles rund um die Veranstaltung und trafen sich anfangs alle vier Wochen und jetzt, wenige Wochen vor dem Termin, natürlich häufiger.Für Dieter Bastgen ist die Mithilfe im Orga-Team selbstverständlich. "Ich bin der, der auch mitgemacht hätte, wenn man mich nicht gefragt hätte", sagt er und spielt damit auf den ersten Artikel im Volksfreund zum Greimerather Wandertag an. Damals erzählten Bernd Linden und Wolfgang Schäfer, die ebenfalls zum Organisationsteam gehören, von den Vorbereitungen und der großen Bereitschaft im Dorf, mitzuhelfen. Und damit eben auch von Dieter Bastgen und seiner Aussage.Nach rund 15 Minuten ist der Filmdreh in den Räumen des Offenen Kanals beendet, alle Fragen von Moderator Hermann Haller sind beantwortet. Die OK-Kameraleute Ingeborg Schulze und Erwin Holl, Regie-Assistent Hans-Jörg Bischoff und Rolf Graf als Verantwortlicher haben ihre Arbeit beendet.Fürs erste. Jetzt geht es ans Schneiden und Bearbeiten, und dann wird der erste Werbefilm zu einem Volksfreund-Wandertag der Öffentlichkeit präsentiert.Der Offene Kanal Wittlich ist im Internet unter www.ok-wittlich.de zu finden.Der 250-Einwohner-Ort Greimerath in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist über die A1-Ausfahrt Hasborn erreichbar. Am Volksfreund-Wandertag am Sonntag, 10. September, werden vier Wanderungen über 19,6 Kilometer Länge, 15,3 Kilometer, 9,7 Kilometer und 3,6 Kilometer angeboten, die jeweils von Wanderführern begleitet werden. Die kürzeste Tour rund um den Ort ist auch für Familien mit Kinderwagen geeignet. Läufer können sich in Begleitung auf eine 7,4-Kilometer-Strecke machen, die von Greimerath nach Hasborn führt. Die längste Wanderung startet um 9 Uhr, um 9.15 Uhr geht es auf die Laufstrecke, die weiteren Wanderungen folgen im Abstand von jeweils 15 Minuten. Die Strecken sind gut ausgeschildert und können auch individuell gegangen werden. Start- und Zielpunkt ist das Bürgerhaus. Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe. Verpflegungsstationen auf den Strecken werden im Forstbetriebshof und an der Weinstraße aufgebaut. Zudem stehen Kunst von Christine Nicolay und Musik vom Musikverein Mückeln auf dem Programm, das Spielmobil vom Sportkreis Wittlich ist vor Ort, Martin Gesthuisen unterhält mit Märchen die Kinder. Es wird eine Hüpfburg aufgestellt, und eine Ausstellung von Greimerather Häkelarbeiten gezeigt. Moderiert wird die Veranstaltung von TV-Redakteur Marcus Hormes.Die Veranstaltung in Greimerath ist der 24. Volksfreund-Wandertag insgesamt. Der erste war am 5. Juni 2005 in Manderscheid. Durchschnittlich kommen 1100 Wanderer pro Veranstaltung, die in der Regel zweimal im Jahr angeboten wird: einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.