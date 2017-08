Aufräumen nach der Sturmnacht dauert in Prümzurlay noch drei Wochen

Prümzurlay (utz) Der Morgen danach war für die Prümzurlayer, als seien sie aus einem Albtraum erwacht. Und es folgte ein weiterer Schrecken: Beim Anblick des Gemeindewaldes im Bereich der K 21 Richtung Ferschweiler bot sich ein Bild der Zerstörung. Auf etwa sieben Hektar Fläche hatte eine Windhose in der Nacht auf Dienstag Fichten, Buchen, Lärchen und Kiefern geknickt oder geworfen (der TV berichtete)."Die Bäume waren in einem Alter von 60 bis 100 Jahren und wurden flächig so geschädigt, dass die Schadfläche auf drei Hektar komplett geräumt werden muss", berichtet das Forstamt Neuerburg. Man habe die Aufarbeitung des Sturmholzes entlang der Kreisstraße bereits am Dienstagvormittag in Angriff genommen - mit einer im Revier befindlichen Holzerntemaschine. Insbesondere der Bereich rund um die K 21 war durch umgeknickte Bäume und herabgefallenen Äste verwüstet worden. Die Arbeiten für die Aufarbeitung des Holzes und Sperrung der Kreisstraße K 21 sollen noch rund drei Wochen dauern. Und: Die Stromleitung war laut Forstamt so stark beschädigt, dass sie komplett abgerissen wurde. Sie muss nun erneuert werden.Die K 21 zwischen Ferschweiler und Prümzurlay wird laut Straßenverkehrsbehörde des Eifelkreises noch bis 19. August gesperrt bleiben müssen, bis alle Gefahrenstellen beseitigt sind. Eine Umleitungsstrecke sei über Holsthum ausgeschildert.Aber auch dafür gibt das Forstamt Neuerburg noch keine Entwarnung. Menschen sollten den betroffenen Bereich meiden, denn hängengebliebene Äste und Kronenteile könnten noch jetzt herunterfallen.Das Forstamt Neuerburg und der zuständige Revierleiter Volker Westram haben dafür schon Pläne. Sie setzen darauf, dass die vorhandenen Naturverjüngungen der Buche sich durchsetzen, und wollen darüber hinaus die Weißtanne als klimatolerante Nadelbaumart etablieren.Denn bisher hat man gute Erfahrungen mit der Weißtanne gemacht: "Aus den 1920er Jahren sind noch Exemplare der Weißtanne auf der Sturmfläche zu finden, die das Ereignis überlebt haben und zeigen, das der gut wasserversorgte und einigermaßen gut nährstoffversorgte Standort für diese Baumart geeignet ist", berichtet das Forstamt.