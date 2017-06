Auto fährt auf K 94 bei Gilzem gegen Baum, Fahrer flieht

Am Sonntagmorgen zwischen 0 und 8 Uhr war ein Autofahrer in einem weißen Ford SUV auf der K 94 in Richtung Idesheim unterwegs. Am Ortsausgang Gilzem, kurz vor dem Wald, muss er irgendwie die Kontrolle über sein Auto verloren haben, von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren sein.



Zeugen fanden das Auto und verständigten die Polizei. Als die ankam, fehlte vom Fahrer jede Spur.



Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ob Alkohol im Spiel war und wohin der Fahrer verschwunden ist, ist unklar. Die Beamten ermitteln noch. Laut Polizei entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden.



Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei Bitburg melden unter Telefon 06561/96850.