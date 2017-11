Die Hilfskräfte wurden am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr alarmiert. Auf der L 2 zwischen Meckel und Meilbrück höhe Steinbruch stand ein Auto in Flammen.Verletzt wurde niemand.Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.Ursache war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt.Während des Einsatzes blieb die Landstraße gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Bitburg sowie die Feuerwehren aus Meckel, Esslingen und Wolsfeld.