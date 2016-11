Auto überschlägt sich auf der B 51: Ein Mensch verletzt

Kurz nach acht Uhr hatte der Golf-Autofahrer von Rittersdorf kommend auf die Bundesstraße in Richtung Trier fahren wollen. Dabei verlor er nach Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto. Dieser kam nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Anschluss, der Golf blieb auf dem Dach liegen.



Beim Eintreffen der alarmierten Wehren hatten allerdings andere Autofahrer den Insassen aus seiner misslichen Lage befreien und dem Rettungsdienst übergeben können. Der Fahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt aus Bitburg in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.



Im Einsatz waren neben die Feuerwehr Bitburg-Stadtmitte mit 14 Einsatzkräften, das DRK, der Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch und die Polizei Bitburg. Der Verkehr konnte ohne größere Störungen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.