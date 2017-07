Die Fahrerin eines Opel Corsa hat am Donnerstagabend nach Polizeiangaben in einer Linkskurve auf der B50 zwischen Spangdahlem und Dudeldorf aus Unachtsamkeit die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Wiesengelände.



Das Auto blieb im Anschluss auf der Fahrerseite liegen. Die Fahrerin erlitt bei dem Überschlag nach Polizeiangaben leichte Verletzungen und musste nach der Erstversorgung am Unfallort ins Krankenhaus gebracht werden.



An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.



Im Einsatz waren ein Notarzt, je ein Rettungswagen des DRK aus Bitburg und Badem und die Polizei Bitburg.