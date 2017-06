B 51 in Richtung Bitburg nochmal für zwei Stunden gesperrt

Und wieder muss die B 51 kurzfristig gesperrt werden. Wie Reinhold Schneider von der Master-Straßenmeisterei Bitburg angekündigt hat, ist die Strecke aus Richtung Trier ab Helenenberg am heutigen Freitag ab 11.30 Uhr erneut für etwa zwei Stunden gesperrt. Eine Umleitung in Fahrtrichtung A 60 ist aktiv.



Der Grund: Heute wird die Deckschicht auf die Straße aufgebracht. Bereits am Mittwoch war die B 51 schon zwei Stunden gesperrt, weil die Binderschicht aufgebracht wurde. Nach den heutigen Arbeiten soll die Straße aber endlich wieder ohne Umleitung aus Richtung Trier in Richtung Bitburg befahrbar sein, versichert Schneider. Zunächst geht das nur einspurig an der Baustelle vorbei. Aber in der kommenden Woche sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden.