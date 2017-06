B51: Aufhebung der Sperrung hat sich etwas verzögert - Straße ist jetzt aber frei!

Eigentlich sollte die B51 zwischen Meilbrück und Bitburg ab dem heutigen Donnerstag wieder in beide Richtungen offen sein. So hatte das der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein geplant. Doch heute morgen wurde Fahrer aus Richtung Trier immer noch über Eisenach und Irrel auf die B257 umgeleitet. Warum hat es diesmal nicht mit dem Zeitplan geklappt?

"Das Wetter", sagt Bruno von Landenberg vom LBM, sei dazwischen gekommen: "Wir wollten am Mittwoch die gelben Fahrbahnmarkierungen aufbringen, aber das ging wegen des Regens nicht." Ummarkiert werden muss, weil jetzt die erste Spur aus Richtung Trier fertig ist, der Verkehr also über diese Spur an der Baustelle auf der zweiten Spur vorbeigeleitet wird. Aber wenn es wie aus Eimern schüttet, ist das mit der Farbe schwierig. "Also haben wir umdisponiert und statt einer farblichen Markierung die Barken entsprechend umgestellt", sagt von Landenberg und erklärt: "Bis das dann alles fertig und von der Polizei abgenommen war, war der frühe Morgen vorbei."

Seit heute 9 Uhr ist die Straße aber nun wirklich frei - und auch aus Richtung Trier geht es an der Baustelle vorbei wieder über die B51 ohne Umleitung in Richtung Bitburg.

Abgeschlossen werden soll die Baustelle voraussichtlich in der kommenden Woche. "Aber keine Sorge: Am Wochenende des Grenzlandtreffens werden wir die Strecke auf keinen Fall für die Abbauarbeiten sperren", sagt von Landenberg vom LBM Gerolstein. Der LBM Trier hat mal die B51 zum Bitburger Beda-Markt gesperrt - das kam in der Eifel vorsichtig formuliert, nicht so gut an.

In diesem Sinne: Gute Fahrt!