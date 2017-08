Bagger stürzt in Speicher von Tieflader - Fahrer schwer verletzt

Bei einer Baufirma im Speicherer Industriegebiet ist es am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei Bitburg wollte ein Baggerfahrer mit seinem Baufahrzeug auf einen Tieflader auffahren, um diesen zum Abtransport fertig zu machen.



Der Bagger geriet aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links, rutschte und stürzte ab. Dabei wurde der Fahrer in seiner Kanzel eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.



Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.



Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Bitburg, die Feuerwehr und das DRK aus Speicher sowie der Rettungshubschrauber Christoph 10.