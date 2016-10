Beim Bundesentscheid In Freiburg geht's um die Wurst: Bester Jungmetzger im Land kommt aus der Eifel

Baustert. Prüfungsbester der Fleischereiinnung Bitburg-Prüm, erster Platz beim Landes-Leistungswettbewerb der Fleischerjugend Rheinland-Pfalz und bald vielleicht bester Jungmetzger Deutschlands? ,,Ich möchte so gut wie möglich abschneiden, so weit oben wie möglich landen", sagt Jammy Grevi, Mitarbeiter der Bausterter Metzgerei Schares. Noch in diesem Jahr fährt der 18-Jährige zum Bundesentscheid nach Freiburg.Dort wird er auf die 15 anderen Landessieger treffen, die den Titel des besten Jungmetzgers Deutschlands unter sich ausmachen. ,,Das freut uns natürlich, dass Jammy so gut abschneidet", sagt Wolfgang Schares, der das Unternehmen mit Zweigstellen in Trier, Bitburg und Irrel seit 1996 mit seinem Bruder Dieter führt. Sein Bruder und er seien früher selbst beim Landesentscheid in Koblenz gewesen, sagt Wolfgang Schares. Somit führt Grevi eine Tradition im Unternehmen weiter.Er habe relativ früh gewusst, dass er den Beruf des Metzgers später einmal ausüben möchte, sagt der Geselle. Noch während seiner Schulzeit absolvierte er ein Praktikum bei den Brüdern Schares. ,,Das hat mir großen Spaß gemacht", sagt er. Danach habe er gewusst, dass er das machen wolle. Und so kam es, dass er nach seinem Hauptschulabschluss die Ausbildung in Baustert begann.,,Mir gefällt vor allem die Vielseitigkeit am Beruf. Die Liebe zum Handwerk spielt eine große Rolle", erklärt Grevi. Wolfgang Schares stimmt ihm zu: ,,Der Beruf des Metzgers ist im Wandel: vom klassischen Hausschlächter zum Spezialitätenhersteller. Der Beruf ist im Vergleich zu damals um einiges vielfältiger."Da pflichtet ihm auch Dieter Schares bei: ,,Der Beruf ist heute bei Weitem nicht mehr so einseitig wie früher." Grevi hat neben seiner Tätigkeit als Metzger auch noch andere Interessen: ,,Ich gehe gerne ins Fitnessstudio, spiele Computerspiele und mache viel im Garten."Primäres Ziel sei aber die Meisterprüfung. Wenn alles glatt laufe, könne er diese in drei Jahren ablegen. Vielleicht sogar als bester Jungmetzger Deutschlands. rot