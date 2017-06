Bergrennen in Wolsfeld eröffnet

Mehr als 160 Fahrer aus sechs Nationen bewerben sich auf Deutschlands kleinster und schwierigster Berg-Rennstrecke um den Gesamtpreis, das „Goldene Bit-Fässchen“ und die Preis in den verschiedenen Hubraum- und Leistungsklassen. Neben international erfahrenen Piloten auf der Rundstrecke, dem Rallyesport und am Berg sind auch viele Fahrerinnen und Fahrer aus heimischen Motorsportclubs am Start. Die Wertungsläufe beginnen am Montagmorgen um 9 Uhr. Vorgesehen sind, je nach Witterung drei Wertungsläufe. Nach den beiden ersten Trainingsläufen führt der Schweinfurter Uwe Lang in einem Osella Sportwagen. Ausrichter ist auch in diesem Jahr der Eifelmotorsportclub (EMSC) Bitburg.