Berufsorientierungsmesse in Bitburg - Was will ich werden?

Bitburg "Wie viel verdiene ich bei der Bundeswehr? Haben Sie dieses Jahr noch einen Ausbildungsplatz als Automobilkaufmann? Wie werde ich Rettungssanitäter?" Rund 1000 Schüler haben 53 Arbeitgeber aus der Region bei der Berufsorientierungsmesse in der Bitburger Theobald-Simon-Schule mit Fragen gelöchert. Vom Bankwesen über Landwirtschaft und Informatik bis zu Friseuren war alles vertreten. Die Berufsschule hat die Messe zum vierten Mal mit dem St.-Willibrord-Gymnasium organisiert."Der Ausbildungsmarkt im Eifelkreis war noch nie so gut wie in den letzten Jahren", sagt Schulleiter Ralf Loskill. Viele Aussteller suchten Auszubildende. Das Ziel der Messe sei, dass sich die Jugendlichen mit ihren Erwartungen an die Berufswelt auseinandersetzten und sich über ihre Möglichkeiten informierten.Das scheint zu funktionieren: "Ich fand die Messe sehr informativ", sagt Mariana Junk aus Meckel. Die 14-Jährige möchte im medizinischen Bereich arbeiten. Ihre Tante arbeite in einem Krankenhaus in Berlin und erzähle viel von ihrer Arbeit. "Ich finde es toll, anderen zu helfen und mit Leuten zu arbeiten", sagt die Schülerin. Bei der Messe habe sie erfahren, in welchen medizinischen Bereichen man noch arbeiten könne außer im Krankenhaus.Am Stand der Polizei werden Hauptkommissar Wolfgang Zenner und seine Kollegen Nico Schmitt und Christopher Jutz ausgefragt. Was man für Voraussetzungen braucht, was man verdient und wie ein Polizeistudium abläuft, wollen die jungen Leute wissen. Und wie wichtig Sport sei, wird Schmitt häufig gefragt."Wichtig", antwortet der 24-jährige Polizeianwärter, "gerade sind wieder welche rausgeflogen, weil sie Prüfungen nicht bestanden haben." Das schreckt Dominik Lehnen, Florian Ademes und Christopher Bares nicht ab. Sie machen sich eher Gedanken um den Notendurchschnitt und die ärztliche Prüfung. "Darf man rauchen?", will Ademes wissen. Solange man gesund bleibe, ja, sagt Zenner. Ademes nutzt das Gespräch mit dem Polizisten für eine private Frage: "Was käme auf mich zu, wenn ich mit Blaulicht bei Freunden vorfahre, um sie zu erschrecken?" Mit einem Schmunzeln beantwortet Zenner auch das.Den 15-jährigen Kai North und seinen Freund Alexander Schmitt beschäftigt etwas anderes: Die Otto-Hahn-Realschüler informieren sich bei Berufsberater Richard Krüger über Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie wollen Abitur machen. Kai möchte Biologie studieren. "Aber ob das klappt, weiß ich nicht", sagt er. "Warum?", fragt Krüger. - "Weil ich nicht weiß, ob ich genug Elan habe." Er müsse dahinterstehen, rät der Berufsberater. "Das ist wie im Sport: Du musst dafür kämpfen und trainieren." Aber: Es sei sehr wichtig, realistisch zu bleiben. Ob Kai Biologie studiert, Mariana Kranke oder doch lieber alte Menschen pflegt und ob Florian Polizist wird, wird sich zeigen. Vorstellen können sie es sich nach der Bitburger Berufsorientierungsmesse. Loskill ist sehr zufrieden. "Es wurden Gespräche geführt und Kontakte geknüpft - wir sind auf jeden Fall ein gutes Stück weitergekommen."Auch der Trierische Volksfreund hat eine Ausbildungsmesse veranstaltet. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 13.