Betreiber gesucht: Wie geht es mit dem Hotel Terra Ventura in Gondorf weiter?

Erst seit wenigen Wochen sind die beiden Frauen aus Osteuropa in Gondorf. Das sagt zumindest der Mann, der vor dem Hotel Terra Ventura in seinem Garten arbeitet. In dem Ort, der vor allem für den Eifelpark bekannt ist, wohnen knapp 250 Menschen – jeder kennt jeden. Nur die beiden Damen, die kenne hier niemand, sagt der Nachbar. Er glaubt, es sind Lettinnen. „Die leben im Hotel“, sagt er. Was sie dort tun, weiß er nicht. „Es gebe einige Gerüchte im Dorf“, meint er. Genaueres will er nicht verraten. Also gehen wir selbst nachsehen.



Wer sich dem Hotel Terra Ventura nähert, würde nicht glauben, dass der russische Betreiber Gennady Filkin seit vergangenem Jahr insolvent, das Ressort seitdem geschlossen ist (der TV berichtete). Nirgendwo liegt Müll. Die Fenster sind ganz, die Fassade sauber, nicht beschmiert. Ein Blick durchs Fenster in die Lobby zeigt: Der Boden glänzt wie frisch gewienert. Und es stapelt sich auch keine Post. Holt sie etwa irgendwer ins Haus? Es scheint so. Denn plötzlich stehen zwei Frauen an der Tür.



Eine der Frauen trägt einen Bademantel. Sie fragt mit starkem osteuropäischen Akzent: „Was wollen Sie?“ Die Fragen stellt lieber sie, beantworten will sie keine. Wir erfahren aber, dass sie und ihre Kollegin, die kein Deutsch spricht, hier für Ordnung sorgen. Und dass ihr Chef hier bald wieder ein Hotel eröffnen will. Ihr Chef, das ist Gennady Filkin. Er ist nicht nur der Besitzer des Gebäudes, sondern auch der Geschäftsführer der Gesellschaft AF Invest GmbH, die das Hotel bis zu ihrer Insolvenz leitete. Seit 1. September 2016 ist das Hotel zu.



„Wir konnten den Betrieb wegen der Mängel nicht fortführen“, sagt Rechtsanwalt Alexander Zimmer von der Trierer Beratungsfirma dhpg, die die Insolvenz abwickelte. Im Schwimmbad des Hotels war was kaputt – deshalb hatte die Kreisverwaltung dem Hotelier die Betriebserlaubnis dafür entzogen (der TV berichtete). Der Aufzug hätte erneuert und es hätten eine Brandschutztreppe angebracht und Fluchtwege geschaffen werden müssen. „Damals wollte oder konnte Herr Filkin das Geld nicht investieren“, sagt Zimmer. Deshalb hätten sie den Mitarbeitern kündigen müssen. Danach habe Filkin das Gebäude wieder übernommen.



Wir fragen Ortsbürgermeister Otmar Kaufmann, ob er weiß, wie es mit dem Hotel weitergeht. „Leider nicht“, sagt er. Er habe keinerlei Informationen. Von Gennady Filkin hat er seit der Insolvenz nichts mehr gehört. Eigentlich sei das auch Privatsache, sagt Kaufmann, aber natürlich würde er sich wünschen, dass es weitergehe. „Das liegt ja direkt am Ortseingang. Wenn da Ordnung herrscht und Betrieb ist, ist das natürlich ein ganz anderes Erscheinungsbild“, sagt er. Deshalb sei er froh, dass das Hotel gepflegt werde. Der Ortsbürgermeister hofft nun auf einen neuen Investor. Der müsse allerdings Geld in die Hand nehmen, um das Hotel wieder ans Laufen zu bringen.



Wir erreichen den Anwalt von Gennady Filkin in Berlin. Er vertritt den Eigentümer, da dieser kein deutsch spricht. „Es stimmt“, sagt Aleksandr Aleksin, Herr Filkin wolle noch mal etwas eröffnen. „Uns liegt sehr viel daran, das Hotel ordentlich zu betreiben, wir sehen da sehr viel Potenzial drin“, sagt er. Interessenten gebe es: Sie hätten bereits Gespräche mit Leuten aus Bayern, Berlin und den Niederlanden geführt. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. „Wir hoffen, dass das noch dieses Jahr was wird“, sagt Aleksin. Lieber wäre es Filkin allerdings, wenn jemand aus der Region das Hotel übernehme, der die Gegebenheiten und die Menschen kenne. Interessenten könnten sich gerne an ihn wenden. „Herr Filkin ist es wichtig, dass da was Vernünftiges reinkommt“, sagt der Anwalt.



Und die Mängel? Selbstverständlich müsse der Betrieb allen Anforderungen entsprechen, um fortgeführt zu werden, sagt Aleksin. Das werde zum Betriebsstart zweifelsohne sichergestellt. Bleibt abzuwarten, ob und wann wieder Gäste im Hotel Terra Ventura ein- und ausgehen werden. Der Anwalt des Besitzers zumindest verspricht: „Das Hotel wird nicht leerstehen.“



Info

DAS HOTELGEWERBE IM EIFELKREIS BITBURG-PRÜM

Das Hotel Terra Ventura gehörte mit 135 Betten und einem kleinen Wellnessbereich zu den fünf größten Hotels im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

2016 gab es insgesamt 345 Übernachtungsbetriebe im Eifelkreis – Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe eingerechnet. 7995 Betten wurden angeboten. Insgesamt besuchten 281?239 Gäste den Eifelkreis und blieben im Schnitt 2,6 Tage. 720?038 Übernachtungen konnten die Gastgeber verbuchen. Sowohl die Zahl der Gäste als auch die der Übernachtungen ist in den vergangenen 20 Jahren gesunken. 2015 waren es noch 423 Betriebe, 8223 angebotene Betten, 301?265 Gäste und 753?347 Übernachtungen. (Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)