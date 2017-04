Betrunkener Autofahrer geht in Biersdorf auf Irrfahrt und beleidigt Polizisten

Gegen 23.35 Uhr sei er in der Umgebung von Wiersdorf und Biersdorf aufgefallen, teilt die Polizei Bitburg mit. Nachdem er mit seinem Wagen ein Straßenschild auf einer Verkehrsinsel umgefahren hat, touchierte er eine Hecke und fuhr dann in der Straße Zur Rotlay in Biersdorf auf einen Erdhügel. "Ein noch mehrere Minuten später feststellbarer starker Geruch einer verbrannten Kupplung zeugte von mehreren erfolglosen Versuchen, das Fahrzeug wieder freizubekommen", heißt es von der Polizei.



Dann sei der Fahrer ausgestiegen und gegangen, ohne den Schaden zu melden. Eine Polizeistreife habe den Mann in Biersdorf aufgegriffen und einem Alkoholtest unterzogen. Das Ergebnis: Starke Alkoholisierung. Bei der Entnahme der folgenden Blutprobe habe der Mann Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen, meldet die Polizei.