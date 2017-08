Betrunkener attackiert zwei Menschen am Bitburger Busbahnhof

Polizei (Symbolbild). Foto: TV-Archiv Foto: Jens Büttner (dpa)

(Bitburg) Ein offenbar alkoholisierte 29-Jähriger hat am Samstagabend eine Frau und einen 53-Jährigen am Busbahnhof in Bitburg geschlagen und verletzt.