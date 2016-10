Bewährte Anlaufstelle für Handgemachtes: Bitburger Bauernmarkt lockt viele Besucher in die Innenstadt

Die Sonne schiebt am Sonntagvormittag nicht nur die Wolken beiseite, sondern auch die ersten Besucher auf den Bedaplatz. Gegen 11 Uhr startet dort der Bitburger Bauernmarkt. Und nur kurze Zeit später sind viele Tüten gefüllt.Der große Ansturm wird zwar erst für den frühen Nachmittag erwartet, wenn auch die Händler der Innenstadt ihre Geschäfte öffnen, doch bereits zur Mittagszeit ist der Bedaplatz genau wie die Bauernmarkthalle gut gefüllt.Es riecht nach Bratwürstchen und Wild, nach Kräutern, Zwiebelkuchen und frischem Apfelsaft. Franz Knörr sitzt an einem kleinen Tisch mitten auf dem Bedaplatz. Vor ihm sein Hut, eine Thermoskanne und ein Korb. Wobei letzteres noch kein Korb ist, es aber im Lauf des Tages werden soll.So wie der Korbflechter aus Stadtkyll konzentriert dünne Zweige durch das vor ihm auf dem Tisch stehende Weidengerippe zieht, schlängeln sich die Menschen zwischen den Ständen hindurch. Sie kaufen Obst, Schnäpse, Wollmützen, Senf und Kürbisse. Und Türkränze. Denn Türkränze sind an diesem Sonntag im Oktober anscheinend besonders gefragt.„Wir könnten locker 20 mehr verkaufen“, sagt Anna Mathes aus Baustert lachend zu einer Kundin, „aber dann hätte ich auch nachts Kränze binden müssen.“ Und das gehe ihr dann doch zu weit. Ehemann Heinz-Günter Mathes packt indessen ein weiteres Exemplar in die Tüte, das noch am gleichen Tag eine Haustür in der Eifel schmücken wird.Der Sonnenschein zu Beginn des Markts sorgt dafür, dass es im Haus Beda zunächst noch verhältnismäßig ruhig zugeht. Dort verkaufen die Neuerburger Landfrauen ihren selbst gemachten Kuchen. Und diese hatten in den vergangenen Jahren zur Mittagszeit schon durchaus mehr Betrieb, wie Landfrau Annelie Ziwes erzählt. Was aber nicht heißt, dass das Geschäft schlecht läuft. Immerhin sind anderthalb Stunden nach Beginn des Bauernmarkts bereits 30 Kuchen verkauft. Rund 100 weitere Kuchen stehen in der Küche bereit. Annelie Ziwes hat keine Bedenken, dass auch diese Kuchen im Lauf des Tages noch allesamt verkauft werden.„Die trockenen Hefekuchen gehen immer etwas schleppender“, sagt sie. „Doch wenn die anderen erst mal alle weg sind, dann werden wir auch die noch los.“