Bitburger Beda-Markt kommt, Parkplatz ab Donnerstag gesperrt

Der Bedaplatz ist ab Montag, 13. März, 19 Uhr, etwa zur Hälfte gesperrt, weil dort die Aufbauarbeiten für Automobil-Ausstellung beginnen. Ab Mittwoch, 15. März, 19 Uhr, muss dann der komplette Beda-Platz dichtgemacht werden – einschließlich der Parkplätze entlang der Bedastraße, die schon ab Dienstag, 14. März, 19 Uhr, für den Vergnügungspark gesperrt ist.

Alle Zufahrten zum Beda-Platz werden dann ab Donnerstag, 16. März, 18.30 Uhr, gesperrt. Dann kommen die Schausteller, die dort ihre Wagen abstellen, in denen sie über die Messetage wohnen. Ebenfalls am Donnerstag wird der Parkstreifen in der Trierer Straße beim Kreismuseum ab 18 Uhr gesperrt, da dort Stände aufgebaut werden. Zudem gilt dort dann Tempo-Limit 30.

Eröffnet wird der Beda-Markt am Freitag, 17. März, um 11 Uhr mit einer vom Trierischen Volksfreund moderierten Gesprächsrunde im Handwerkerzelt. Es folgt der offizielle Eröffnungsrundgang mit Bürgermeister Joachim Kandels durch die Ausstellung – zunächst die im Handwerkerzelt und anschließend, nach einer kleinen Mittagspause, durch die neue Automobil-Ausstellung auf dem Beda-Platz, wo erstmals auch ein Dutzend Foodtrucks ihre Spezialitäten anbieten.

Über das Messewochenende ist die Kreuzung Zangerles Eck Samstag wie Sonntag tagsüber von 8 bis 19 Uhr für Autos tabu.

Erwartet werden in Bitburg über die drei Messetage wieder mehr als 60?000 Besucher. Wer von auswärts kommt, dem sei – auch wegen etlicher Sperrungen in der Innenstadt – am Sonntag der Flugplatz als Anlaufstelle empfohlen, wo am Westpark, beim Eifelstern und an der Halle 300 genug Platz für Autos ist. Als zusätzliche Parkmöglichkeit bietet sich in diesem Jahr auch erstmals der Robert-Schumann-Platz in der Alten Kaserne in der Mötscher Straße an.

Von dort wie auch vom Flugplatz aus pendeln Busse im Zehn-Minuten-Takt in die Innenstadt, zur Landwirtschaftsausstellung auf dem Auktionsgelände am Südring und weiter zu den Autohäusern auf Merlick, die – wie auch die Geschäfte in der Innenstadt – am 19. März zum verkaufsoffenen Sonntag einladen. Und dann wird in Bitburg richtig was los sein.