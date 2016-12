Bitburger Bibliothek eröffnet interkulturelle Leseecke

Zorica blättert in einem Bilderbuch. Der Titel: "Spielerisch Deutsch lernen." Wie das gehen soll, erklärt ein Hund im gestreiften Pullover. Er ist auch auf dem Cover des Buches abgebildet. Die zehnjährige Serbin schlägt die nächste Seite auf, fährt mit ihren Fingern über die Buchstaben. Ihre Augen wandern mit.Gefunden hat sie das Buch in der neuen Leseecke der Stadtbibliothek. Flüchtlingskinder wie Zorica, die zurzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung in Bitburg lebt, finden hier seit gestern Bücher, die ihnen beim Erlernen der deutschen Sprache helfen sollen. Zorica beherrscht sie schon ganz gut. Sie ist ja auch schon seit einigen Monaten hier in der Eifel, verrät ihre Erzieherin, und hat in ihrem Heimatland das kyrillische und das lateinische Alphabet gelernt. Kinder aus arabischen Ländern haben es da schwerer - für sie sind A, B und C neue Schriftzeichen.Besonders um Analphabeten, egal welchen Alters, kümmert sich Heidi Zwanziger. Sie gibt Deutschunterricht für Flüchtlinge. Und Zwanziger ist ab jetzt auch Buchpatin des Projekts "Leseecke". Das heißt: Sie wird jeden ersten Dienstag im Monat in der Bibliothek sein und die diejenigen beraten, die nicht wissen, welches Buch für sie das richtige ist. Unter den 100 Neuanschaffungen, die das Rote Kreuz zur Verfügung gestellt hat, sind nämlich nicht nur Kinderbücher. Im Regal stehen auch Rechtsratgeber und Lexika für Erwachsene.Ausleihen sollen sie nicht nur Asylsuchende, sondern auch diejenigen, die ihnen helfen wollen - Ehrenamtliche wie Zwanziger zum Beispiel. Sie sagt: Sie habe von einem solchen Angebot "geträumt". Schließlich könne sich nicht jeder Helfer privat mit all den Büchern eindecken.Insgesamt hat der Bestand rund 1100 Euro gekostet. Davon hat auch das Bundesprogramm "Menschen stärken Menschen" einen Teil übernommen. cha