Bitburger parken fair - Höchstens 20 Minuten in der Schliezgasse

Bitburg (aweb) Die beiden Kurzzeitparkplätze in der Schliezgasse sind belegt. Dieter Wyman sitzt in einem der Autos und wartet auf seinen Sohn. Er holt ihn von der Nachhilfe ab. Dafür nutzt der 40-Jährige aus Mötsch einmal pro Woche das sogenannte Faire Parken. "Das ist keine schlechte Idee", sagt er, "da kann man mal schnell die Kinder rauslassen oder was abholen, wenn man nur fünf Minuten braucht."Höchstens 20 Minuten dürfen Autofahrer die Parkplätze mit Parkscheibe nutzen. Für Andrea Neuzahren aus Wolsfeld ist das zu wenig. "In 20 Minuten haben wir keine Hose gefunden", sagt sie mit Blick auf ihre beiden Töchter. Sie würde sich eine etwas längere Zeitspanne wünschen. Grundsätzlich finde sie das Projekt aber gut - so wie viele andere anscheinend auch. "Die werden gut angenommen, die Parkplätze", sagt Lars Messerich vom Gewerbeverein Bitburg, der dieses System gerade testet. Am 25. Juni hat der Verein das Projekt gestartet, die "Probezeit" läuft noch bis Dezember. Messerich ist aber guter Dinge, dass es sich bewährt. Bisher würden die Plätze nicht von den Bürgern ausgenutzt. "Ich sehe keine Dauerparker, die das übertreiben", sagt er.Wenn es weiter so gut laufe, werde der Gewerbeverein wie angekündigt an weiteren Stellen in der Fußgängerzone Stellplätze für Faires Parken einrichten. Das wird wohl alle freuen, die nur schnell was in der Stadt zu erledigen haben. "Zwei sind fast zu wenig", sagt Carmen Berens-Rauls aus Gindorf. Auch sie hat ihren Sohn von der Nachhilfe abgeholt und kommt gerade zurück zum Parkplatz. Heute stehe sie nicht beim Fairen Parken, weil die Plätze besetzt gewesen seien: "Wenn einer frei ist, nehme ich den aber immer gerne."