Brand in ehemaliger Obdachlosenunterkunft in Bitburg (Fotostrecke)

Gegen 1.40 Uhr ertönen in der Nacht auf Mittwoch die Sirenen im Stadtgebiet in Bitburg. Die Feuerwehr Stadtmitte muss zu dem Brand in einer ehemaligen Obdachlosenunterkunft in der Mötscher Straße ausrücken. Der Anfahrtsweg ist nicht weit, das brennende Gebäude liegt direkt hinter der Feuerwache.Vor Ort steht das unbewohnte Gebäude in Flammen. Die ehemalige Unterkunft für Obdachlose ist in eine von weitem sichtbare weiße Rauchwolke gehüllt. Das Gebäude liegt nur wenige Meter vor der größeren Obachlosenunterkunft, die Anfang Oktober ebenfalls gebrannt hatte . Der Löschzug Stadtmitte hat den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle, auch wenn der dicke weiße Qualm noch eine Stunde später das Geschehen beherrscht.Noch während den Löscharbeiten werden die Wehren zu einem weiteren Brand alarmiert. Auf dem Parkplatz eines Rewe-Supermarktes, nur knapp 200 Meter von der ersten Einsatzstelle entfernt, steht ein Kleidercontainer in Brand. Zwei in Bereitschaft stehende Fahrzeuge der Feuerwehr Mötsch machen sich sofort zu diesem Einsatzort auf. Auch hier ist der Brand rasch unter Kontrolle. Die Löscharbeiten in der Nacht dauerte noch bis in die frühen Morgenstunden.Im Einsatz waren neben den genannten Wehren zudem das THW Bitburg, zwei Rettungsfahrzeuge des DRK und die Polizei Bitburg. In Vertretung der Stadtverwaltung war außerdem der erste Beigeordnete der Stadt, Michael Ringelstein, vor Ort, um sich über das Geschehen zu informieren.