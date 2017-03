Brücken entlang der B 257 zwischen Bitburg und Irrel müssen saniert werden

Alsdorf 247 Mopeds, 163 Motorräder, 706 Autos, 171 Lastwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis fünf Tonnen und weitere 103 Laster mit einem Gewicht von mehr als fünf Tonnen: So viele Fahrzeuge wurden 1958 bei einer Verkehrszählung in einem Untersuchungszeitraum von 24 Stunden auf dem B 257-Abschnitt zwischen Messerich und Wolsfeld erfasst.Bereits damals haben die Verkehrsplaner prognostiziert,dass die Verkehrsbelastung im Jahr 1980, also 22 Jahre später, bei 8100 Fahrzeugen pro Tag liegen wird. Und dass die Einschätzungen nicht übertrieben waren, zeigt die derzeitige Verkehrsbelastung auf der B 257.So wurde bei der Dauerzählstraße in Alsdorf laut Bundesanstalt für Straßenwesen im Jahr 2015 eine tägliche Verkehrsbelastung von rund 8700 Fahrzeugen ermittelt. Hätten die Verkehrsplaner damals weiter in die Zukunft geblickt, so wären sie wahrscheinlich für 2015 auf eine deutlich höhere Belastung gekommen.Was vor 50 Jahren allerdings nicht berücksichtigt wurde, war der spätere Bau der A 64 zwischen Trier und Luxemburg, auf der mittlerweile täglich bis zu 30 000 Fahrzeuge unterwegs sind.Es hätte also viel schlimmer kommen können als damals prognostiziert. Der Bau der Autobahn hat wesentlich zur Entlastung der B 257 beigetragen. Trotzdem gibt es entlang der Bundesstraße Bereiche, in denen die Substanz dem Verkehr nicht mehr gewachsen ist.Und dazu zählen vor allem die Brückenbauwerke. Zwei dieser Brücken sollen bereits in den kommenden Wochen saniert werden. Dabei handelt es sich um kleinere Bauwerke in Höhe Alsdorf, die lediglich über Wirtschaftswege führen.Rund 600 000 Euro sind für diese beiden Maßnahmen veranschlagt. Deutlich teurer wird es dann bei der dritten Brücke, die ebenfalls in diesem Jahr ansteht. Diese führt zwischen Alsdorf und Niederweis über die Nims. Und die Erneuerung dieses Bauwerks wird nach Schätzung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Gerolstein, der das Projekt demnächst ausschreibt, rund 2,5 Millionen Euro kosten.Dass mit einer so hohen Bausumme gerechnet wird, hängt auch damit zusammen, dass zunächst eine Behelfsbrücke errichtet wird, über die der Verkehr dann während der eigentlichen Baumaßnahme fließen soll. "Wir gehen davon aus, dass mit der Brücke über die Nims in drei Monaten begonnen wird und dass die Arbeiten bis Mitte nächsten Jahres dauern werden", sagt Oliver Arimond, zuständiger Mitarbeiter des LBM.Und damit nicht genug. So sind entlang der B257 zwischen Bitburg und Echternach noch weitere Baumaßnahmen geplant.Dazu gehören nach Auskunft von Arimond die umfassende Sanierung der Brücke bei Irrel, die Entfernung der alten Eisenbahnbrücke, die zwischen Irrel und Niederweis über die Bundesstraße führt, der dreispurige Ausbau in Höhe Alsdorf sowie der bei Alsdorf ebenfalls geplante kreuzungsfreie Anschluss (der TV berichtete)."Wir wollen die Verkehrsteilnehmer auch nicht übermäßig strapazieren und müssen die Projekte deshalb verteilen", sagt Arimond."Der gesamte Abschnitt wird uns also die nächsten drei bis vier Jahre beschäftigen."