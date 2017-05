Club Fifty One International feiert 51-Jähriges mit Gala-Abend in Bitburg (Fotos)

Rund 140 Teilnehmer unter anderem aus Deutschland, Belgien, Holland und Luxemburg kamen zu dem zweitägigen Kongress nach Bitburg.Gegründet wurde der Club Fifty-One 1966 als erster Service-Club auf dem europäischen Festland. Mit Service ist in diesem Zusammenhang der Dienst an der Gemeinschaft zu verstehen und damit die Hilfe und Unterstützung für bedürftige Mitmenschen. Dieser Aufgabe widmet sich die Clubgemeinschaft und schafft mit freundschaftlichen Bindungen aus allen möglichen Berufsgruppen den freien Gedankenaustausch im Sinne der gegenseitigen Achtung, Freundschaft und Toleranz. Der Name „Club 51“ basiert auf dem Umstand, dass das Durchschnittsalter aller Mitglieder 51 Jahre nicht übersteigen sollte. Die Clubs sollen jung bleiben und damit ein spannungsgeladenes Miteinander der Generationen ermöglichen, in dem neue Ideen durch Erfahrung und durch jugendliche Dynamik erfrischend ergänzt werden.Beim Gala-Abend in Bitburg begrüßten neben Rainer Nickels, Präsident Fifty-One Bitburg und Catherine van Parys, Gouverneur Général Fifty-One International auch Landrat Dr. Joachim Streit die Gäste im flächenmäßig größten Landkreis von Rheinland-Pfalz. Streit verwies in seiner Rede auf den bestehenden Fachkräftemangel und die niedrige Arbeitslosenquote in der Region und bat das internationale Publikum, den Eifelkreis Bitburg-Prüm als Platz zum Leben und Arbeiten weiterzuempfehlen. Bürgermeister Joachim Kandels überraschte das Publikum mit einer mehrsprachigen Rede auf Französisch, Luxemburgisch und Holländisch und erntete dafür regen Applaus.Zur gelungenen Abrundung des Galaabends in der Stadthalle trugen neben den kulinarischen Höhepunkten vor allem die Band „Eleven for Joy“, Showkellner Rudi mit seinen Zaubertricks und Noah Chorny mit atemberaubender Akrobatik am schwingenden Laternenmast und anschließender Feuershow bei.