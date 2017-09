Dachstuhlbrand in Neidenbach löst Großeinsatz der Feuerwehr aus (Fotos)

Den heutigen Samstagnachmittag werden die Bewohner des knapp 900-Seelen-Dorfs Neidenbach sowie die über 100 Einsatzkräfte so schnell nicht vergessen. Gegen 13 Uhr bemerkte ein Passant, dass in dem Anwesen in der Burgstraße eine Landmaschine in einer an das Gebäude angrenzenden Scheune in Brand geraten war. Er machte die Bewohner auf den Brand aufmerksam, die sich sofort aus dem Haus retteten.Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatten die Flammen sich bereits bis zum Dachstuhl ausgebreitet. Einsatzleiter Willi Schlöder alarmierte nach und weitere Wehren aus dem Eifelkreis zur Unterstützung nach Neidenbach, darunter die Drehleiter und ein Tankfahrzeug der Feuerwehr Bitburg sowie eine weitere Drehleiter der Feuerwehr Prüm.Der Brand war so schnell nicht unter Kontrolle zu bringen, da das Anwesen stark verbaut ist. Die Wehrleute waren an mehreren Stellen gleichzeitig im Einsatz, um ein Ausbreiten der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Nach knapp zwei Stunden Löschwarbeiten stellte sich heraus, dass auch eine angrenzende Gaststätte von dem Dachstuhlbrand erfasst wurde. „Die Temperatur im Bereich des Saales der Gaststätte liegt inzwischen bei ca. 100° C und es ist ein Knistern wahrzunehmen“, so Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch.Gegen 15 Uhr waren die Löscharbeiten noch in vollem Gange, die Einsatzkräfte werden noch mehrere Stunden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt sein. Die genaue Brandursache sowie Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Verletzt wurde niemand.Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr sämtliche Anwohner im Umfeld aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.