Darf er machen, was er will, nur weil er krank ist? - Geisteskranker stiftet Unruhe in Eifeldorf

Meinung

„Ich will mit Dir Sex haben“, sagt ein unbekannter Mann, als er plötzlich der Bewohnerin eines Hauses gegenübersteht, in das er durch die unverschlossene Haustür einfach am helllichten Tag hereinspaziert ist. Was klingt wie die Einleitung eines Kriminalromans, ist die kurze Zusammenfassung einer Straftat, die sich genau so in einem kleinen Eifeldorf ereignet haben soll. Der mutmaßliche Täter: ein Bewohner eines offenen Wohnheims für rund 60 psychisch kranke Menschen, das in dem Eifeldorf angesiedelt ist.Er soll jedoch noch weit mehr Straftaten begangen haben, „wobei viele wegen Geringfügigkeit eingestellt wurden, was einfach ungeheuerlich ist“, sagt eine Mitarbeiterin des Wohnheims, die dort bislang in der Nacht alleine den Bereitschaftsdienst geschoben hat. Wegen der mutmaßlichen Gewaltausbrüche dieses einen Bewohners wird sie neuerdings beim Nachtdienst durch den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes unterstützt. „Der Bewohner ist hauptsächlich verbal aggressiv, hat aber auch den Tick, Leute anzufassen, und ist sexuell sehr bedürftig“, erklärt die Mitarbeiterin. Der Bewohner – das gehört wohl noch zu den harmloseren Vorfällen – soll auch schon splitterfasernackt durchs Dorf gelaufen sein.Im Wohnheim soll er andere Hausgäste und auch Mitarbeiter geschlagen, beleidigt und vermutlich sogar drei Bewohner, zwei Männer und eine Frau, vergewaltigt und dabei „penetriert“ haben, sagt die Mitarbeiterin. Auch die Heimleitung und ein Betreuer eines der mutmaßlichen Opfer bestätigen dem Trierischen Volksfreund diese ungeheuerlichen Vorwürfe. „Das haben wir von den Opfern aber erst erfahren, als er für dreieinhalb Monate in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht war“, erklärt eine Mitarbeiterin. Doch Mitte Februar ist der nach ihrer Ansicht „gefährliche Bewohner“ wieder aus der geschlossenen Psychiatrie entlassen worden, in die er zeitweise nach „Prügeleien mit Bewohnern“ eingewiesen worden war.Dabei habe man dem offenbar gewalttätigen Bewohner bereits im Frühjahr 2015 den Vertrag zur Unterbringung gekündigt, erklärt die Heimleitung. „Aber sein Betreuer hat es bislang versäumt, eine alternative Unterbringung zu suchen“, erklärt die Mitarbeiterin. „Auf die Straße setzen dürfen wir ihn natürlich nicht. Wir haben aber Angst, dass er noch gravierendere Straftaten verübt, und fühlen uns hilflos“, sagt die Mitarbeiterin über den Bewohner, der sie persönlich schon beleidigt und die Tür zu ihrem Arbeitszimmer eingetreten habe. Sie fragt: „Darf er eigentlich, weil er krank ist, machen, was er will? Er gehört weggesperrt!“ Der TV hat die Behörden um Stellungnahme gebeten.Für die Beamten der Polizei-Inspektion Bitburg ist der psychisch kranke Mann kein unbeschriebenes Blatt: „Ich kann bestätigen, dass er uns schon etliche Male beschäftigt hat und wir immer mal wieder mit ihm zu tun haben“, sagt Wolfgang Zenner, Pressesprecher der PI Bitburg.„Der Fall ist uns im Detail bekannt. Wir stehen im Kontakt mit der Einrichtung und dem Betreuer. Für die Ängste und Sorgen der übrigen Bewohner der Einrichtung und der Bevölkerung haben wir großes Verständnis“, erklärt die Kreisverwaltung.„Die Staatsanwaltschaft, zu der wir ebenfalls Kontakt aufgenommen haben, prüft den Fall derzeit.“Die Staatsanwaltschaft Trier als zuständige Strafverfolgungsbehörde erklärt, dass sie gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs in mehreren Fällen und wegen Körperverletzung führe.Man habe einen psychiatrischen Sachverständigen beauftragt, ein Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit zu erstellen sowie zu der Frage, ob die Voraussetzungen einer strafrechtlichen Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus vorliegen. „Es trifft zu, dass bereits mehrere Ermittlungsverfahren, in erster Linie wegen Körperverletzungsdelikten, die sich gegen Pflegekräfte des Heimes richteten, wegen geringer Schuld eingestellt wurden, weil die Sachverhalte für sich betrachtet nicht allzu schwerwiegend waren“, schreibt die Staatsanwaltschaft. Was die Vorwürfe bezüglich der Sexualstraftaten betrifft, erklärt die Behörde: „Es trifft zu, dass gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren geführt wird, in dem ihm vorgeworfen wird, zwei sexuell motivierte Straftaten gegenüber Heimmitbewohnern begangen zu haben.“ Doch die diesem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalte seien noch nicht genau aufgeklärt.Eine Prognose über den Ausgang dieses Verfahrens lasse sich aktuell noch nicht treffen. „Die Ermittlungen dauern an. Die Entscheidung hierüber trifft ein Gericht nach durchgeführter Hauptverhandlung durch Urteil.“ Ob nach Abschluss der Ermittlungen eine zwangsweise Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht komme, so erklärt die Staatsanwaltschaft, lasse sich derzeit noch nicht prognostizieren.Daher ist es grundlegend richtig, dass juristisch hohe Hürden zu überwinden sind, bevor ein Mensch zwangsweise weggesperrt werden darf. Klar, dass es die Einwohner, Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung nicht beruhigen kann, dass die Mühlen der Justiz in diesem Fall so langsam mahlen. Es zeigt aber, dass wir in einem Staat leben, in dem Menschen nicht willkürlich weggesperrt werden und Eingriffe in das Freiheitsrecht wohlbegründet sein müssen.