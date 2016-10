Das Städteduell zwischen Bitburg und Wittlich geht zu Ende: Vier Wochen, 500 Meinungen, eine Siegerin

Mehr zum Thema

Schwein oder Ziege? Bitburg oder Wittlich? Wer hat im Vergleich die Nase vorn? In den vergangenen vier Wochen haben die Redaktionsteams des Trierischen Volksfreunds in Wittlich und in Bitburg versucht, beide Kreisstädte, die nach Trier die mit Abstand bedeutendsten Zentren der Region sind, in verschiedensten Facetten einander gegenüberzustellen.Mit diesem Beitrag endet die Gegenüberstellung. Mehr als 400 Menschen haben sich an der großen Online-Befragung beteiligt und bei ihrem Votum in fast allen Bereichen - außer bei den Freizeitangeboten - Wittlich vorne gesehen (siehe Grafiken auf diesen beiden Seiten). Teilnehmen konnte man übrigens nur mit Anmeldung, so dass Lokalpatrioten, die ihre Stadt nach vorne klicken wollten, keine Chance hatten.In unserer Auftaktanalyse, bei der wir selbst Zahlen und Fakten zusammengetragen hatten, stand es unentschieden. Das Gegenstück zu diesem Versuch, messbare, objektive Daten einander gegenüberzustellen, war ein Ausflug, den unser Chefreporter-Kollege Rainer Neubert in die beiden Städte unternahm.Er versuchte eine ganz subjektive Annäherung und kam zu folgendem Schluss: "Wer ist also Sieger dieses subjektiven Städtevergleichs? Reine Geschmackssache: Schöner ist die Altstadt von Wittlich, lebendiger ist die von Bitburg. Einen Besuch lohnen beide."Diese Einschätzung liegt interessanterweise nicht weit von dem entfernt, was eine Wissenschaftlerin, die Geografin und Raumplanerin Jennifer Gerend von der Uni Trier nach ihrer Analyse der Städte sagt: Von der Bausubstanz her habe die Wittlicher Altstadt deutlich mehr Charme als die Bitburger Innenstadt. Was die Mischung der Geschäfte und die Nutzung der Läden betreffe, habe Bitburg die Nase vorn.Ganz so Bitburg-freundlich waren die jüngeren unter unseren Bewertern nicht, sowohl bei unserem Volontär, der in beide Städten auf Shoppingtour war als auch bei Besuchern der beiden Häuser der Jugend lag Wittlich knapp in Front.Einer der spannendsten Vergleiche war ein Ausflug, zu dem wir Vertreter von Gewerbe, Tourismus und Kultur eingeladen hatten. Hierbei besuchte eine Bitburger Delegation Wittlich und umgekehrt. Beide Gruppen bewerteten die andere Stadt. Und siehe da: Diesmal lag Bitburg mit dünnem Vorsprung vor Wittlich.Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem rund 400 Menschen ihre Einschätzungen eingebracht haben und das am Ende die Online-Umfrage für Wittlich entschieden hat.