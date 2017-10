Delikatessen aus dem Herbstwald nahe Utscheid in der Eifel

Extra: DER PILZKORB

Extra: PETER WINANDY

Wenn Peter Winandy für den Trierischen Volksfreund den Kochlöffel schwingt, ist klar, was auf den Tisch kommt: Wildpilze aus dem Eifelwald! Denn nach der Meinung des Pilzexperten gehören selbstgesammelte Pilze zu den kulinarisch wertvollsten Lebensmitteln, welche die Region zu bieten hat. Winandy: "Wildpilze sind vegetarisch, bio und regional!" Und dazu auch noch kostenlos, wenn man sie selbst sammeln und zubereiten kann.Wer bei der Zubereitung von Wildpilzen in der Küche unsicher ist oder neue Ideen sucht, dem hilft Winandy gerne mit guten Tipps. Denn der 63-Jährige ist nicht nur ein Pilzexperte, der mehr als 40 essbare Arten bestimmen kann, sondern auch ein Meisterkoch (siehe Info).Für die Leser des Trierischen Volksfreunds hat er drei Pilzgerichte kreiert, "die jedermann nachkochen kann" - also ohne viel Chichi. Was kommt auf den Tisch? Vor zwei Hauptgängen serviert Winandy eine Steinpilzsuppe. Dann folgen eine mit Mischpilzen gefüllte Ofenkartoffel sowie knusprig gebratene Schnitzel vom Parasolpilz (Riesenschirmling). Winandy: "Pilze sind so vielfältig, und es gibt so viele Möglichkeiten, sie in der Küche zuzubereiten. Man muss einfach mal seine Ideen sprießen lassen."Doch bevor Winandy in der Küche loslegen kann, geht es zunächst mal in den Wald, wo sich der 63-jährige Naturfreund auskennt und zu bedienen weiß wie in einem gut sortierten Einkaufsmarkt. Nach kurzer Zeit hat er 17 verschiedene Wildpilze im Korb liegen, von denen er einige frisch verarbeiten, andere hingegen trocknen möchte.Neben allseits bekannten Arten wie Steinpilzen, Pfifferlingen und dem Parasolpilz (Riesenschirmling) hat Winandy auch Exemplare im Korb liegen, die nicht jeder Pilzsammler zu bestimmen weiß.Für den Experten ist 2017 bislang ein "wunderbares Pilzjahr, weil es im Mai und Juni kräftig geregnet hat." Damit die Saison auch so gut zu Ende geht, wie sie begonnen hat, "ist jetzt weiterer Niederschlag nötig, damit es sich bis Ende Oktober noch lohnt, in die Pilze zu gehen."Diese Pilze hat Peter Winandy im Korb: Steinpilze, Pfifferlinge, Herbsttrompeten, Safranschirmlinge, Trompetenpfifferlinge, Flaschenbovisten, Anischampignons, Nebelgraue Trichterlinge, Schafsporlinge, Birkenröhrlinge, Reifpilze und Knoblauchschwendlinge (Foto oben). Nach dem Sammeln landen sie in der Pfanne (Foto unten).hat in den 1970er Jahren im Bundesverteidigungsministerium in Bonn Staatsoberhäupter und Gäste verköstigt. Seit 1983 betreibt der nunmehr 63-Jährige gemeinsam mit seiner Frau das nach seiner Meinung kleinste Hotel in der Eifel: Eine Pension mit neun Betten und fünf Restauranttischen in Utscheid. Da die Winandys jedoch bei Zeiten ihren Ruhestand genießen wollen, soll der Betrieb bald schließen, weswegen das kleine Hotel in Utscheid nurmehr die Reservierungen von Stammgästen entgegennimmt.