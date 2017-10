Der Bürgerbus kommt - Ein Fahrdienst fürs Bitburger Land

Kommentar

Jüngere nicht vergessen

Extra: FAHRZEITEN UND RESERVIERUNG

Bitburg Wenn die eigene Mobilität davon abhängig ist, was der Öffentliche Personennahverkehr zu bieten hat, dann ist man in den meisten Dörfern der Eifel ziemlich aufgeschmissen. Das wissen vor allem ältere Menschen, die für einen Einkauf oder Besuch des Arztes entweder auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder aber sich ein Taxi nehmen müssen. In der VG Arzfeld wurde deshalb bereits vor fünf Jahren ein Bürgerbus eingeführt. Und ein ähnliches Angebot gibt es demnächst auch im Bitburger Land.Ab dem 7. November wird der neue Bürgerbus in der Verbandsgemeinde rund um Bitburg im Einsatz sein. Und zwar zunächst an zwei Tagen pro Woche: dienstags und donnerstags. Jeweils am Tag davor, also montags und mittwochs, können Bürger den Bus dann für den kommenden Tag telefonisch bestellen. Dieser holt sie zur vereinbarten Zeit am Heimatort ab und bringt sie nach dem Termin auch wieder zurück."Wir werden jetzt in der Probephase morgens um 8.30 Uhr mit der Tour starten", sagt Rüdiger Otte, Projektverantwortlicher der VG-Verwaltung. "Sollte sich aber herausstellen, dass das für einige zu spät ist, dann können wir das immer noch den Bedürfnissen anpassen", fügt Otte hinzu. Und je nachdem, wie das Angebot genutzt werde, könne man den Bürgerbus noch an einem weiteren Wochentag einsetzen. Voraussetzung dafür ist allerdings eine ausreichende Anzahl an freiwilligen Helfern.Derzeit stehen zwölf Fahrer und weitere fünf Ehrenamtliche für den Telefondienst zur Verfügung, die abwechselnd Schichten übernehmen.Darüber hinaus gibt es auch noch eine Betreuerin, die an manchen Tagen mitfährt und sich um die Fahrgäste kümmert. "Damit können wir jetzt erst einmal starten", sagt Otte. "Aber es wäre natürlich schön, wenn sich noch ein paar Helfer melden würden."Grundsätzlich richtet sich das Angebot an ältere und körperlich eingeschränkte Menschen. "Der Bürgerbus ist sicher nicht dazu da, um Jugendliche zur Eisbahn zu bringen", stellt der VG-Mitarbeiter klar. "Wenn jetzt aber beispielsweise eine schwangere Frau dringend zum Arzt muss, dann werden wir sie natürlich fahren."Die Dörfer sterben aus. Die Buslinien lohnen sich nicht mehr. Da muss die öffentliche Hand Abhilfe schaffen - zum Beispiel mit einem Bürgerbus für ältere Menschen. Aber auch die Jüngeren wollen mal raus aus dem Dorf. Wer nicht will, dass sie ganz verschwinden, sobald sie ein Auto haben, muss auch ihnen ein Angebot machen. Auch dafür könnte man einen Rufbus einsetzen.Wer den Bürgerbus für Dienstag oder Donnerstag reservieren möchte, muss dazu am Tag vorher zwischen 14 und 16 Uhr beim Telefondienst (06561/66400) anrufen. Der Bus, in dem acht Fahrgäste Platz haben, fährt an beiden Tagen jeweils zwischen 8.30 und 12.30 Uhr sowie zwischen 13 und 17 Uhr. Wer das Bürgerbus-Team als Fahrer (normaler PKW-Führerschein reicht aus) oder Mitarbeiter des Telefondienstes (Büro ist im Kyllburger Verwaltungsgebäude) unterstützen möchte, kann sich an Rüdiger Otte (Telefon: 06561/66-3110, Mail: ruediger.otte@bitburgerland.de ) wenden.