Der digitale Helfer - Dokumentation von Rettungseinsätzen leicht gemacht

Die Handschrift der Ärzte ist nicht unbedingt dafür bekannt, die leserlichste zu sein. Zwar können in den meisten Fällen diejenigen, an die das Geschriebene adressiert ist, auch lesen, was damit gemeint ist. Doch hin und wieder stößt selbst das medizinische Fachpersonal an seine Grenzen.Das kann auf Dauer nervig sein, weil dann immer nachgefragt werden muss. Es kann aber auch gravierende Folgen haben, weil etwas falsch entziffert wird. Für solche Fälle gibt es jetzt eine Lösung, die beides ausschließt.Seit Anfang dieses Jahres sind in den Rettungsfahrzeugen des DRK Bitburg-Prüm sogenannte mobile elektronische Einsatzerfassungs-Geräte im Einsatz. Mit Hilfe dieser Tablet-Computer werden alle Daten gesammelt, die für den Einsatz von Bedeutung sind. Und das bereits ab dem Zeitpunkt der Alarmierung."Die Daten werden in der Rettungsleitstelle im PC-System erfasst und dann an die Tablets in den Fahrzeuge übertragen", erklärt Thomas Nußbaum, stellvertretender Leiter des DRK-Rettungsdiensts. Wird der Patient dann vor Ort versorgt und beispielsweise an das EKG- oder Beatmungsgerät angeschlossen, wird auch das vom Tablet dokumentiert - genau wie die Medikamente, die verabreicht werden, oder aber die Diagnose des Notarztes.Darüber hinaus verfügt das Gerät neben einem Übersetzungsprogramm für ausländische Patienten und einer Liste mit allen registrierten Medikamenten auch über ein Lesegerät für Krankenversichertenkarten, sodass die dort hinterlegten Daten ebenfalls direkt aufgenommen werden. "Das hat den Vorteil, dass alles leserlich ist und Fehler nahezu komplett ausgeschlossen werden können", sagt Nußbaum. Mit Hilfe eines kleinen Druckers, der ebenfalls in jedem Rettungsfahrzeug eingebaut ist, werden am Ende des Einsatzes alle Daten ausgedruckt und zusammen mit dem Patienten an das Krankenhauspersonal übergeben.Rein technisch wäre es auch möglich, diese Daten direkt digital vom Einsatzfahrzeug an das Krankenhaus zu übertragen, erklärt Manfred Böttel, Chef des Rettungsdienstes. Da es aber in Rheinland-Pfalz während der Vorbereitungs- und Einführungsphase des neuen Systems zu Hackerangriffen auf die EDV-Systeme der Krankenhäuser gekommen sei, habe man auf die direkte Datenübertragung verzichtet, um eine Sicherheitslücke zu vermeiden, so Böttel.Vor der Einführung der neuen Technik wurde diese zunächst ein paar Monate getestet. "Das war natürlich schon eine Umstellung", sagt Rettungsassistentin Peggy Müller. "Doch wenn man erst einmal damit vertraut ist, dann spart man dadurch schon einiges an Zeit." Die elektronische Einsatzerfassung wurde flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz eingeführt. Das hat den Vorteil, dass die Rettungskräfte über das Tablet nicht nur mit der Rettungsleitstelle kommunizieren können, sondern auch mit allen anderen Rettungsdienstfahrzeugen, die im Land unterwegs sind. Kommt es also an der Grenze der Zuständigkeitsbereiche zu gemeinsamen Einsätzen mit anderen Organisationen (zum Beispiel Johanniter oder Malteser), so arbeiten dennoch alle Hilfskräfte mit dem gleichen System.Mehr als 80 000 Euro hat das DRK Bitburg-Prüm in diese neue Technik investiert. Bislang wurden damit nur die Rettungstransportwagen und Notarztfahrzeuge ausgestattet. Wie DRK-Geschäftsführer Rainer Hoffmann erklärt, sollen zukünftig aber auch die übrigen Fahrzeuge damit bestückt werden. Hoffmann ist davon überzeugt, dass die mobile Einsatzerfassung zur Qualitätssicherung im Rettungsdienst beiträgt.