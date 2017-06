Der dritte Anlauf für ein Wirtschaftsgymnasium für die Bitburger Berufsschule

Meinung

Einen Versuch ist es wert

Die meisten Beschlüsse des Kreistags sind einstimmig. Der Beschluss, der bei der Sitzung im Mai 2015 unter Tagesordnungspunkt acht gefasst wird, ist es allerdings nicht.Zwar ist das Abstimmungsergebnis weit davon entfernt, knapp zu sein. Doch von den 39 anwesenden Ratsmitgliedern sind immerhin vier dagegen. Und sieben weitere enthalten sich. Der Beschluss, der an diesem Tag gefasst wird, ist der zur Einrichtung eines beruflichen Gymnasiums mit Fachrichtung Wirtschaft an der Theobald-Simon-Schule (BBS) Bitburg.Dass der Rat nicht geschlossen hinter diesem Vorhaben steht, hängt damit zusammen, dass einige Ratsmitglieder die Sorge äußern, der Kreis könne angesichts sinkender Schülerzahlen eine weitere Oberstufe unter Umständen nicht verkraften. BBS-Schulleiter Ralf Loskill kennt die Bedenken, sieht die Tatsache, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, jedoch gelassen. "Wenn es um Bildungspolitik geht, hat jeder seine eigene Meinung", sagt er, "Und ich denke, man sollte die Sache einfach dem freien Markt überlassen." Er jedenfalls halte das geplante Fachgymnasium als Ergänzung zum derzeitigen Bildungsangebot des Eifelkreises nach wie vor für sehr sinnvoll. Zumal die Entwicklung der Schülerzahlen keineswegs so rückläufig sei, wie man es in früheren Jahren prognostiziert habe.Es gibt also unterschiedliche Auffassungen, nichtsdestotrotz aber einen Beschluss des Kreistags, mit dem der Kreis als Schulträger beauftragt wird, die gymnasiale Oberstufe einzurichten. Was zwei Jahre nach diesem Beschluss allerdings noch fehlt, ist die Umsetzung dieses Vorhabens.Eigentlich sollte das Wirtschaftsgymnasium schon zum Schuljahr 2016/2017 kommen. Doch daraus wurde nichts. Und daraus wird auch für das kommende Schuljahr definitiv nichts. "Der Antrag ist noch nicht abschließend von der Schulbehörde entschieden", teilt die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. So habe der Kreis zum Stichtag 31. März 2017 einen aktualisierten Antrag eingereicht. Jetzt müsse man die Entscheidung der Schulbehörde abwarten.Nach den Anträgen in 2015 und 2016 ist dies bereits der dritte Anlauf zur Einrichtung des Gymnasiums. "Die ersten beiden Anträge wurden nicht abgelehnt, sondern einfach nur vom Land zurückgestellt", erklärt Schulleiter Loskill.Dass die beiden ersten Versuche ins Leere gelaufen sind, hat unterschiedliche Gründe.So bemängelt die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier beim ersten Antrag, dass zunächst noch grundsätzliche Fragen zu klären seien. Das schulische Bedürfnis für ein weiteres Bildungsangebot müsse angesichts des bereits breit gestreuten Angebots am Standort deutlicher herausgearbeitet werden, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage der jüngsten Kreistagssitzung. Zudem kritisiert die ADD, dass die Zeitspanne zu kurz sei, um das Vorhaben umfassend zu prüfen. Die Zurückstellung des in Absprache mit der ADD überarbeiteten zweiten Antrags wird schließlich mit der Entwicklung der Schülerzahlen begründet. In einem Schreiben an die Kreisverwaltung stellt sich die ADD die Frage, ob angesichts der zu erwartenden Schülerzahlen ein weiteres Bildungsangebot sinnvoll sei. "Zumal die potentielle Konkurrenzsituation zu anderen Schulen im Bitburger Umfeld deutlich verschärft würde", so die ADD.Ob es nun im dritten Anlauf klappt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. "Eine Genehmigung dieser Anträge obliegt, auf Grundlage einer Stellungnahme der ADD, dem zuständigen Bildungsministerium", erklärt ADD-Pressesprecherin Eveline Dziendziol.Mit einer Entscheidung über den aktuellen Antrag sei bis zum Ende des aktuellen Schuljahres zu rechnen.Es ist verständlich, dass die umliegenden Gymnasien nicht vor Freude aufschreien, wenn angesichts sinkender Schülerzahlen ein weiteres Angebot auf den Markt kommt. Und es ist auch nachvollziehbar, dass sich die Schulbehörde vor diesem Hintergrund schwertut, den Antrag der Bitburger BBS zu bewilligen. Tatsache ist aber auch, dass es im gesamten Kreisgebiet kein vergleichbares Angebot gibt. Wer als Schüler im Bitburger Raum ein Wirtschaftsgymnasium besuchen möchte, muss dafür nach Trier oder in einen der Nachbarkreise fahren. Und wer sich an einem der regionalen Fachgymnasien bewirbt, muss zudem nicht selten auch noch damit rechnen, erst gar nicht angenommen zu werden. Von daher wäre ein weiteres Angebot durchaus eine Bereicherung. Vor allem für die Schüler. Und um die sollte es in erster Linie auch gehen.