Der erste Spatenstich ist getan: Eifelkreis und Land investieren 15 Millionen Euro in den Schulstandort Bitburg

(Bitburg) Spatenstich am St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg: Heute ist offizieller Baustart für die Drei-Feld-Turnhalle und Mensa am St.-Willibrord.-Gymnasium Bitburg. Am Vormittag versammelte sich die gesamte Politik-Prominenz der Region auf der Großbaustelle hinter dem Schulgebäude. ADD-Präsident Thomas Linnertz war beim Baustart ebenfalls dabei.