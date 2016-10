Die glorreichen Sieben: Erich & the funky Moneyrollers feiern morgen zehnjähriges Bühnenjubiläum

Sie gehören zu Bitburg wie das Salz in die Suppe. Irgendwie ein Stück Heimat. Auch, weil in dieser Band etwas passiert, das so typisch ist für die Eifel: Es fängt an als Schnapsidee und endet als Kult, weil sich die Richtigen gefunden und sich ihrer Sache mit so viel Leidenschaft verpflichtet haben, dass die Begeisterung alle in ihren Bann zieht.

So ist das bei „Erich and the funky Moneyrollers“. Wo die Sieben die Bühne rocken, tobt das Publikum – und das nun schon seit ziemlich genau zehn Jahren.

Ein paar echte Fründe

Dass es mal so kommen würde, hat am Anfang keiner gedacht. Damals, als sich die Jungs zusammengetan haben, hat die Volksbank mit Nathalie I. und Mark I. das Bitburger Prinzenpaar gestellt – und die sollten eine würdige Hofkapelle aus den eigenen Reihen bekommen. Gesagt, getan: sieben Mann, ein Wort und schon wurde „Dat Trömmelche“ eingeübt. Wat muss, dat muss.

Sechs Stunden wären klasse

Auch „Hey Kölle“ und „Echte Fründe“ gehören zu den Hits der ersten Stunde. Über die Jahre ist das Repertoire v auf mehr als 50 Titel gestiegen. Programm genug für sechs Stunden – aber so lange hält auch das beste Moneyroller-Publikum nicht durch. Obwohl? Ein Versuch wäre es wert…

Denn sie spielen leider selten, viel zu selten. Dafür aber immer dann, wenn es in und um Bitburg wirklich was zu feiern gibt: Tradition sind die Auftritte an Fastnacht im Simonbräu-Zelt und beim Beda-Markt im Handwerkerzelt der Volksbank. Mit der Bank ist die Band ohnehin innig verbunden, um nicht zu sagen: Sie ist das musikalische Aushängeschild der Genossenschaftler, auch wenn längst nicht mehr alle Moneyrollers Banker sind.

Keine Schnapsidee ohne Schnaps

„Ein paar mussten wir unterwegs neu verpflichten, weil andere gegangen sind“, sagt Frontman Christian Pauly. So tourt etwa Gründungsmitglied Marco Lehnertz inzwischen als Profi-Musiker durch Deutschland. Er soll es auch gewesen sein, der den Namen „Erich and the funky Moneyrollers“ kreiert hat. Aber wer um alles in der Welt ist denn nun dieser Erich?

„Das ist der Hauptkassierer unserer Bank“, sagt Pauly. Aber warum es ausgerecht Erich, von dem es heißt, dass er eher überschaubar musikalisch begabt sei, zum Namensgeber gebracht hat, lässt sich nicht mehr bis ins Detail zurückverfolgen. Keine Schnapsidee ohne Schnaps…

Legendär: Schott 'n Rock

Es gab schon ein Jahr, da haben sie „Wo ist Erich“-T-Shirts zum Konzert getragen. Unvergessen auch 2008 als sie bei ihrer „Schott ’n Rock“-Tour als Zeichen für mehr schottische Sparsamkeit zur Bankenkrise in Kilt und Wollsocken über die Bühne fegten. Die Flower-Power-Welle haben sie samt Sergant-Peppers-Kostüm auch hinter sich. Aktuell liegen weiße Hemden und Hosenträger im Trend. Ganz in Weiß, aber ohne Blumenstrauß.

Mission possible!

Roy Black gehört schließlich nicht zum Programm. Dafür viel Kölsch-Rock und die ganze Palette bekannter Karnevalshits. Da sind sich die Moneyrollers treu geblieben. Um ausgelassen zu sein, brauchen sie aber weder Köln noch Karneval. Ein kaltes Bier – der Verstärker steht im Probenraum passgenau auf dem Kühlschrank, die Bierkisten griffbereit beim Mischpult – und dann gilt: Mission possible!

Konzert ausverkauft

Sie nehmen sich selbst nicht so ernst und gern auch mal auf den Arm. Wenn der begnadete Luftgitarrist Thorry Hendriks etwa erzählt, dass er eine klassische Gesangsausbildung hat, kontert Schlagzeuger Dillenburg: „Und wann hast Du die wieder vergessen?!“ Sie mögen sich und das wird am Samstag, 20 Uhr, im Haus der Jugend in Bitburg mit einem Jubiläumskonzert gefeiert. Das ist ausverkauft. Wen wundert’s...

„Wer nicht dabei ist, kann uns an Fastnacht wieder hören“, sagt Hendriks und erklärt: „Das ist einfach klasse, dass es so viele Leute gibt, die seit zehn Jahren mit uns feiern.“ Und es werden immer mehr. Irgendwann steht sicher auch Erich mal mit auf der Bühne. In diesem Sinne: Rockt weiter!



Extra Lieblingslieder der Moneyrollers

Christian The Voice Pauly (Volksbanker): “Verdammt lang her”, BAP



Dr. Thorry Air Guitar Hendriks (Volksbanker): „Mit 18“, Westernhagen



Thomas Power Chord Jost (Lehrer): „Frau, ich freu mich“, BAP



Timo Fast Finger Heinz (Bau-Ingenieur): „Nimm mich mit“, Westernhagen



Fabian Prince Bass Hegner (V olksbanker): „Stadt mit K“, Kasalla



Maurice Key Stallion Moutin (Landschaftsgärtner): „Waschsalon“, BAP



Markus Stick Master Dillenburg (Zollbeamter): „Frau, ich freu mich“, BAP