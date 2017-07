Die schrägsten WLAN-Namen in Wittlich, Bitburg und Daun

Sie denken, Sie haben schon alles gesehen in Ihrer Stadt? Wir hätten da etwas, das Sie so vielleicht noch nicht gesehen haben. Sie brauchen dafür nur ein Smartphone. Wer nämlich unterwegs den WLAN-Empfang einschaltet, bekommt die Namen aller kabellosen Netzwerke in der Umgebung angezeigt.



Da die meisten ihr WLAN nach dem Kauf nicht umbenennen, werden Sie auf dem Handy vor allem einfallslose Namen wie „Fritzbox12345“ angezeigt bekommen.



Einige Bewohner aber leben hier ihre Kreativität aus und zeigen ihren Nachbarn kleine Nachrichten an. Wenn Sie den Internetzugang mit Nachbarn teilen wollen, wissen Sie gleich: Wer sein WLAN „KaufDirSelbstEins“ nennt, steht der Idee wohl eher kritisch gegenüber. Bei den Nachbarn, die „Schoki gegen Passwort“ anbieten, können Sie’s hingegen mal probieren.



Besonders oft sind uns bei den WLAN-Namen Anspielungen auf Angela Merkels Satz „Das Internet ist für uns alle Neuland“ begegnet – „Neu-LAN“ etwa. Andere gehen in ganz andere Richtungen – aber sehen Sie selbst. Wir haben eine Auswahl der kreativsten, witzigsten und schrägsten WLAN-Namen in der Region für Sie zusammengestellt. Die eingezeichneten Standorte sind dabei nur Näherungswerte. Wir wünschen gute Unterhaltung!



Wechseln Sie oben mit den Pfeilen zwischen den Bildern (geht nur, wenn Sie die Bilder nicht im Vollbildmodus anschauen). Und vergrößern Sie die Karten mit der Lupe, um die volle Kreativität der Bewohner sehen zu können.