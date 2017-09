Wie die Polizei Bitburg am Abend mitteilte, kam es gegen 17.25 Uhr zu einem Zusammenstoß von drei Autos auf der B 50 an der Einfahrt zum Gewerbegebiet Dudeldorf. Ein Opel Corsa, der von der B 50 nach links in das Gewerbegebiet abbiegen wollte, sei mit einem entgegenkommenden Citroen kollidiert. Dabei sei ein VW Touran, der an der Kreuzung zur B 50 stand, ebenfalls beschädigt worden. Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus nach Bitburg gebracht.